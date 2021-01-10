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Sokratis imzaya kaldı

gibi ekibiyle ayrılık görüşmelerini sürdüren 32 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle prensipte anlaştığı ve 3 yıllık imza atacağı öğrenildi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Sokratis imzaya kaldı
Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katacağı öğrenildi. Mesut gibi Premier Ligi ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

BELÇİKA'DAN SİMON DELİ İDDİASI
ÖTE yandan Foot News, sarı-lacivertlilerin Simon Deli için Club Brugge'e teklif götürdüğünü yazdı. Haberde Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in, "Hem kulüp hem de kendisi için faydalı olacaksa Simon'un ayrılması mümkün" sözlerine yer verildi. 2019 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro'ya Slavia Prag'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Brugge'ün değişmez isimlerinden olmuş ancak savunmaya Stefano Denswil'in gelişi sonrası gözden düşmüştü.

SOKRATIS KİMDİR
KARIYERINDE Milan, Werder Bremen ve Borussia Dortmund gibi takımlar olan Sokratis Papastathopoulos, 2018- 19'da Arsenal formasını giymeye başladı. İlk iki sezonunda İngiliz ekibinin değişmezleri arasında yer alırken bu sezon sadece U21 ve U23 takımlarında birer kez oynadı. Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'yla da 78 maça çıktı.

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