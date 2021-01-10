Sokratis imzaya kaldı

Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor.Mesut gibi Premier Ligi ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.ÖTE yandan Foot News, sarı-lacivertlilerin Simon Deli için Club Brugge'e teklif götürdüğünü yazdı. Haberde Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement'in,sözlerine yer verildi. 2019 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro'ya Slavia Prag'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Brugge'ün değişmez isimlerinden olmuş ancak savunmaya Stefano Denswil'in gelişi sonrası gözden düşmüştü.KARIYERINDE Milan, Werder Bremen ve Borussia Dortmund gibi takımlar olan Sokratis Papastathopoulos, 2018- 19'da Arsenal formasını giymeye başladı. İlk iki sezonunda İngiliz ekibinin değişmezleri arasında yer alırken bu sezon sadece U21 ve U23 takımlarında birer kez oynadı. Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'yla da 78 maça çıktı.