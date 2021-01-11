Belhanda’ya imza attırın!

Fatih Terim'in iç transferde Younes Belhanda'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği ortaya çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki Faslı yıldız, G.Birliği maçına hat-trick'le damgasını vurdu. Terim, oyuncu ile yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim ise sezon başı yüzde 15 indirim talebinde zorluk çıkaran Belhanda'ya soğuk bakıyor ve bu yüzden futbolcuya henüz yeni sözleşme önerilmedi. Primleriyle 3.5 milyon Euro kazanan Belhanda, kontratının uzatılması halinde yüzde 40 indirim yapmaya hazır. Arda transferinde Terim'in dediği olmuştu. Kalmak isteyen Belhanda için de aynı senaryonun gerçekleşmesi bekleniyor.