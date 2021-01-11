Gaziantep’te Sumudica gönderildi

Kırmızı-siyahlı yönetim, açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve kriz yaratan Rumen çalıştırıcının görevine son verdi
Giriş Tarihi: 11.1.2021ABONE OL
Süper Lig'in flaş ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde, yönetim ile teknik direktör Sumudica arasında yaşanan gerginlik, Rumen teknik adamın görevine son verilmesi ile bitti. Özellikle son Sivasspor yenilgisinden sonra Sumudica'nın sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar ve özellikle "Eşimden para isteyeceğim, kulübevereceğim" şeklindeki sözleri Gaziantep'te tepki çekmişti. Sumudica dün bir yazılı açıklama ile bunun Romanya'da çok kullanılan bir şaka olduğunu iddia etse de Gaziantep FK yönetimi, Rumen teknikadamla yolların ayrıldığını duyurdu. Ligde 17 karşılaşmada 8 galibeyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden kırmızısiyahlılar, 4. sırada bulunuyor.