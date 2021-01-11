Gaziantep’te Sumudica gönderildi

Süper Lig'in flaş ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde, yönetim ile teknik direktör Sumudica arasında yaşanan gerginlik, Rumen teknik adamın görevine son verilmesi ile bitti. Özellikle son Sivasspor yenilgisinden sonra Sumudica'nın sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar ve özellikleşeklindeki sözleri Gaziantep'te tepki çekmişti. Sumudica dün bir yazılı açıklama ile bunun Romanya'da çok kullanılan bir şaka olduğunu iddia etse deLigde 17 karşılaşmada 8 galibeyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden kırmızısiyahlılar, 4. sırada bulunuyor.