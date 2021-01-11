Sabah Spor Yazarları, Terim’ın sözlerının arka planını yazdı: Oyunu kuralına göre oynadı!

Fatih Terim, yönetimine 'Siz de bundan sonra yağmasanız bile gürlemelisiniz' dedi…Hocanın açıklamalarının en büyük nedeni Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıdır.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, G.Birliği maçından sonra transferde açık oynadı ve Onyekuru, İrfan Can, Visca ve Mostafa Mohamed'i istediklerini söyledi. "Açıkçası başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" diyerek rakiplerine göndermede bulunan tecrübeli hoca, İrfan Can'ın da Galatasaray'a gelmek istediğini belirtti.Mesut Özil'i kadrosuna katmasının ardından Fatih Terim de önceki akşam sıra dışı açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların en büyük nedeni Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıdır.Terim yönetimden söylediği isimlerin alınmasını istedi. Bu oyuncuların transfer edilmesi oldukça zor.Ama 'Ben söyledim! İster alın, ister almayın. Artık bunun takdirini de taraftar yapar' diyerek topu attı hoca.. Bu açıklamalar stratejik olarak Galatasaray yönetiminin elini kuvvetlendirir ya da güçsüzleştirir. Bunu zaman gösterecek ama eğer hoca bu futbolcuların alınmasını istiyorsa yönetimin de ciddi fedakârlık yapması gerekiyor.Yani açıklamalar taraftarda heyecan yaratmış olabilir fakat yineliyorum,Terim, Galatasaray yönetimine,diyor. Terim, kapalı kapılar ardında yönetime sunduğu oyuncu listesini ilk kez medya önünde açıklıyor. Fatih Terim'in sözlerinin alt yazısına girdiğimizde şöyle diyor; "Ben size isimleri veriyorum, dışarı sızdırıyorsunuz ve başka kulüpler transfer ediyor.. Oyunun kuralı, rakibin oynadığı oyuna göre olmalıdır. Siz de bundan sonra yağmasanız bile gürlemelisiniz. Bize transferde zarar verenler, tezgah kuranlar aynı kurallarla karşı karşıya gelmelidir." İşin özü, yönetimeŞu anda TFF'ye göre en yüksek limit G.Saray'da. Yönetim bu limitleri sonuna kadar kullanmalıdır.söylediği isimlerin gizli saklısı yok ki… 15 gündür Galatasaray manşetlerinde İrfan Can ve Onyekuru var. Yeni bir takım kurarken Visca isminin gündeme gelmesi şaşırttı. Mostafa Mohamed'in adını verirken Terim'in, "Saint Etienne transferi bitiriyor, biz geç kalıyoruz" mesajı var.Kanat oyuncusu fazlalığı varken Onyekuru sadece yaşı ve satın alma opsiyonundaki rakamın makul seviyeye gelmesiyle masaya gelmiştir. İrfan Can'a ise Avrupa'dan teklif yok. Galatasaray da ilk görüşmeyi Başakşehir yönetimiyle yaptı. Abdurrahim Albayrak, İrfan Can'ın bonservisi için Göksel Gümüşdağ'ı aradığını pekala açıklayabilir.