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Yazarları, Terim’ın sözlerının arka planını yazdı: Oyunu kuralına göre oynadı!

Teknik Direktörü , G.Birliği maçından sonra transferde açık oynadı ve , , Visca ve 'i istediklerini söyledi. "Açıkçası başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" diyerek rakiplerine göndermede bulunan tecrübeli hoca, İrfan Can'ın da 'a gelmek istediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Sabah Spor Yazarları, Terim’ın sözlerının arka planını yazdı: Oyunu kuralına göre oynadı!
LEVENT TÜZEMEN
Fatih Terim, yönetimine 'Siz de bundan sonra yağmasanız bile gürlemelisiniz' dedi…

MURAT ÖZBOSTAN
Hocanın açıklamalarının en büyük nedeni Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıdır.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, G.Birliği maçından sonra transferde açık oynadı ve Onyekuru, İrfan Can, Visca ve Mostafa Mohamed'i istediklerini söyledi. "Açıkçası başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" diyerek rakiplerine göndermede bulunan tecrübeli hoca, İrfan Can'ın da Galatasaray'a gelmek istediğini belirtti. Geceye damga vuran bu sözler büyük tartışma yaratırken, SABAH Spor yazarları Terim'in açıklamalarının perde arkasında kalanları değerlendirdi. İşte yorumlar:

MURAT ÖZBOSTAN
Ben söyledim! İster alın, ister almayın
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasının ardından Fatih Terim de önceki akşam sıra dışı açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların en büyük nedeni Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıdır. Burada tabii ki iki mesaj var; bir tanesi yönetime, diğeri taraftara. Terim yönetimden söylediği isimlerin alınmasını istedi. Bu oyuncuların transfer edilmesi oldukça zor. Gerçekçi olalım, şu anda Galatasaray'ın böyle bir bütçesi yok. Ama 'Ben söyledim! İster alın, ister almayın. Artık bunun takdirini de taraftar yapar' diyerek topu attı hoca.. Bu açıklamalar stratejik olarak Galatasaray yönetiminin elini kuvvetlendirir ya da güçsüzleştirir. Bunu zaman gösterecek ama eğer hoca bu futbolcuların alınmasını istiyorsa yönetimin de ciddi fedakârlık yapması gerekiyor. Fatih Terim'in de kadrodaki bazı oyuncuları gözden çıkartması lazım. Yani açıklamalar taraftarda heyecan yaratmış olabilir fakat yineliyorum, bu yıldızların alınması öyle kolay bir iş değil.

LEVENT TÜZEMEN
Uyanık olun, sırları sızdırmayın mesajı
Fatih Terim, Galatasaray yönetimine, "Oyunu kuralına göre oynayın" diyor. Terim, kapalı kapılar ardında yönetime sunduğu oyuncu listesini ilk kez medya önünde açıklıyor. Fatih Terim'in sözlerinin alt yazısına girdiğimizde şöyle diyor; "Ben size isimleri veriyorum, dışarı sızdırıyorsunuz ve başka kulüpler transfer ediyor. Bizim talip olduğumuz oyunculara o kulüpler talip olarak piyasayı yükseltiyorlar. Oyunun kuralı, rakibin oynadığı oyuna göre olmalıdır. Siz de bundan sonra yağmasanız bile gürlemelisiniz. Bize transferde zarar verenler, tezgah kuranlar aynı kurallarla karşı karşıya gelmelidir." İşin özü, yönetime 'Uyanık olun' diyerek sırları dışarı sızdırmamalarını öneriyor. Şu anda TFF'ye göre en yüksek limit G.Saray'da. Yönetim bu limitleri sonuna kadar kullanmalıdır.

BÜLENT TİMURLENK
Sözlerinin gizli saklı bir yanı yok
Terim'in söylediği isimlerin gizli saklısı yok ki… 15 gündür Galatasaray manşetlerinde İrfan Can ve Onyekuru var. Yeni bir takım kurarken Visca isminin gündeme gelmesi şaşırttı. Mostafa Mohamed'in adını verirken Terim'in, "Saint Etienne transferi bitiriyor, biz geç kalıyoruz" mesajı var. Galatasaray'ın yarışta kalabilmesi için Taylan'ı yedekleyecek bir isme ihtiyacı var. Kanat oyuncusu fazlalığı varken Onyekuru sadece yaşı ve satın alma opsiyonundaki rakamın makul seviyeye gelmesiyle masaya gelmiştir. İrfan Can'a ise Avrupa'dan teklif yok. Galatasaray da ilk görüşmeyi Başakşehir yönetimiyle yaptı. Abdurrahim Albayrak, İrfan Can'ın bonservisi için Göksel Gümüşdağ'ı aradığını pekala açıklayabilir.

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Sabah Spor Yazarları, Terim’ın sözlerının arka planını yazdı: Oyunu kuralına göre oynadı!
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