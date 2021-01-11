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Son dakika: Milan'dan ’yi kiraladı!

Son dakika transfer haberleri... 'in son şampiyonu Medipol , devi Milan'dan ’yi 1,5 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 20:19 Son Güncelleme: 11.1.2021 20:34 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir Milan'dan Leonardo Duarte’yi kiraladı!

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, AC Milan forması giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek. Leonardo Duarte'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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Son dakika: Başakşehir Milan'dan Leonardo Duarte’yi kiraladı!
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