Fatih Öztürk kimdir? Galatasaraylı kaleci Fatih Öztürk kaç yaşında, nereli?
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da kaleci olarak görev yapan Fatih Öztürk’e ilişkin detaylar Yeni Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sonrasında merak edilerek Fatih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılmaya başladı. İşte futbolseverlerce merak edilen soruların yanıtları…
Giriş Tarihi: 13.1.2021 01:56Son Güncelleme: 13.1.2021 01:57ABONE OL
Galatasaray forması giyen kaleci Fatih Öztürk'e ilişkin detaylar ZTK maçının ardından Fatih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor.
FATİH ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Fatih Öztürk (22 Aralık 1986; Phalsbourg, Fransa) Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
KULÜP KARİYERİ
Futbola Fransa'da başladı. 2007 yılında Yurtkur amatör takımına geldi ve 2008 yılında Eyüpspor'da profesyonel oldu. 2010 yılında Gölcükspor'a kiralandı, burada gösterdiği performansla birçok 1. Lig ekibinin dikkatini çekti. Fatih, ayrıca bu sezonda ikisi de penaltıdan olmak üzere Kırıkkalespor ve Kırıkhanspor ağlarını havalandırdı.
2011-2012 sezonunda 1461 Trabzon takımına transfer oldu. 1461 Trabzon'da 31 maça çıktı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatih 2012-13 sezonunda ise 1461 Trabzon'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etti. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında dikkat çeken Fatih, Tolunay Kafkas'ın beğenisini kazandı. Tolunay Kafkas yaptığı bir açıklamada 2013-14 sezonunda Fatih'in de kadroya dahil edileceğini açıkladı.
Trabzonspor'da ilk resmi maçına ligin son haftasında, küme düşen Antalyaspor karşısında sahaya çıktı. 2 sezon Trabzonspor'da oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.
2019'da Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ama 2020 yazında sözleşmesini feshetti ve Galatasaray ile yıllık 4 milyon ₺'den 2 yıllık sözleşme imzaladı.