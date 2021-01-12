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Sivasspor adını çeyrek finale yazdırdı! Sivasspor 2-1 | GOLLER | ÖZET

son 16 turunda ekibi Sivasspor, sahasında . Lig ekibi 'u ağırladı. Ev sahibi Sivasspor, Yasin Öztekin ve Yatabare'nin golleriyle Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 21:22 Son Güncelleme: 12.1.2021 22:22 ABONE OL
Sivasspor adını çeyrek finale yazdırdı! Sivasspor 2-1 Adana Demirspor | GOLLER | ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig ekibi Sivasspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi Sivasspor, Yasin Öztekin ve Yatabare'nin golleriyle Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Normal süresi 1-1 biten ve çekişmeli geçen maçta Adana Demirspor'un golünü ise Yunus Akgün kaydetti.

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, bu tura kadar kupada 1 maça çıktı. Son 32 turunda şu an TFF 1. Lig lideri olan Giresunspor'u uzatmada dakikalarında Kayode'nin attığı golle 1-0 yenen Yiğidolar adını son 16 turuna yazdırdı. Adana Demirspor ise Sivasspor maçı ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü maçına çıkacak. Adana ekibi ZTK'da sırasıyla Alanya Kestel, Afyonspor ve Trabzonspor'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Bursaspor 0-3 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı)

GOL | Sivasspor 1-0 Adana Demirspor GOL | Sivasspor 1-1 Adana Demirspor GOL | Sivasspor 2-1 Adana Demirspor

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Sivasspor adını çeyrek finale yazdırdı! Sivasspor 2-1 Adana Demirspor | GOLLER | ÖZET
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