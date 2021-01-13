Son dakika... Manchester City'nin yıldızı Agüero için Barcelona ve PSG devrede

Son dakika haberi... Yaz transfer döneminde Messi başta olmak üzere birçok yıldız serbest kalacak. Bu isimlerden biri de Manchester City'nin süper golcüsü Kun Agüero. Arjantinli futbolcu için dev takımlar adeta sıraya girmiş durumda. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, henüz kulübüyle anlaşma sağlayamadı.