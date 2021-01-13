Son dakika... Manchester City'nin yıldızı Agüero için Barcelona ve PSG devrede

Son dakika haberi... Yaz transfer döneminde Messi başta olmak üzere birçok yıldız serbest kalacak. Bu isimlerden biri de Manchester City'nin süper golcüsü Kun Agüero. Arjantinli futbolcu için dev takımlar adeta sıraya girmiş durumda. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, henüz kulübüyle anlaşma sağlayamadı.
9 yıldır City forması giyen Agüero, İngiliz ekibinden teklif bekliyor ancak Barcelona ve PSG'nin ilgisi de oyuncuyu cezbediyor. Yaz transfer döneminde kadroya yeni yıldızlar katmaya kararlı olan Barça, Messi'nin olası ayrılığının ardından takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Barcelona'nın yanı sıra yeni hocası Pochettino için flaş transferler yapmak isteyen PSG de Agüero'nun peşinde.
Koronavirüse yakalanan biriyle temaslı olduğu için kendini karantina altına alan Arjantinli futbolcu, bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda. Agüero'nun son durumu hakkında konuşan deneyimli teknik adam Pep Guardiola, yıldız ismin yakın zamanda takıma döneceğini açıkladı.
Manchester City formasıyla önemli başarılara imza atan 32 yaşındaki golcü; 4 Premier Lig, 5 Lig Kupası ve 1 FA Cup kazandı.