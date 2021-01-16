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Son dakika: 'nin yeni transferi 'da

Son dakika transfer haberleri... Direktörü , geçtiğimiz günlerde transferi yapılacağını belirten bir açıklamaya imza attı. Belözoğlu'nun bu açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi , sağlık kontrolünden geçmek üzere 'a geldi....

İHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 22:18 Son Güncelleme: 16.1.2021 22:35 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'da

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde stoper transferi yapılacağını belirten bir açıklamaya imza attı. Belözoğlu'nun bu açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte hava limanından ayrıldı.

ATİLLA SZALAİ KİMDİR

Attila Árpád Szalai, Apollon Limasol'da oynamış ve Fenerbahçe'ye transfer olmuş bir Macar futbolcudur.

Doğum tarihi: 20 Ocak 1998 (22 yıl yaşında), Budapeşte, Macaristan

Boy: 1,92 m

Şu andaki takımları: Apollon Limassol (#41 / Defans), Fenerbahçe

Katılma tarihleri: 2019 (Apollon Limassol), 2017 (Mezőkövesd-Zsóry), 2015 (SK Rapid Wien II)

ATTILA SZALAI KİMDİR?
Attila Szalai 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan, babasıyla aynı ismi paylaşan ve babası gibi futbolcu olan Attila Szalai, Macaristan'da Göd, Vac City ve Vasas genç takımlarında forma giydikten sonra 2012 yılında Rapid Wien tarafından antrenmanlara çağırıldı. 1 haftalık deneme sonrası Rapid Wien kulübü oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Rapid Wien ile A takım seviyesinde 2016 yılında bir kez forma şansı bulan futbolcu, 1 Temmuz 2017 tarihinde ülkesinin takımlarından Mezokövesdi ile 3 yıllığına anlaştı. Macaristan liginde Mezokövesdi formasıyla 45 maça çıktı ve 2 gol attı. 2019 yazında Apollon Limassol FC'e transfer olan 1,92 boyundaki stoper, fiziği ve 2 ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıktı.

Macaristan Milli Takımı U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Attila Szalai, A takım seviyesinde de Macaristan Milli takımının formasını 8 kez giydi. UEFA Uluslar Ligi B grubunda 03.09.2020 tarihinde oynanan Türkiye - Macaristan maçında da 90 dakika forma giydi.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'da
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