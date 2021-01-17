Son dakika! Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? Sabah gazetesi yazarlarından önemli analizler

CÜNEYT ÇAKIR'IN ATANMASI DOĞRU

-Cüneyt Çakır için Beşiktaş biraz temkinli. Bu atama için neler söylersiniz?



Cüneyt hoca tartışmasız Türkiye'nin en başarılı hakemi. Bizim söylemlerimiz dışında UEFA'nın ve FIFA'nın görevlendirmelerine baktığımız zaman Türk futbolunun dünyaya son yıllarda sunduğu en önemli futbol markası. Bu maç için de görevlendirilmesi doğru olmuş. Başka bir isim de görevlendirilmiş olsaydı bu tür açıklamaları veya daha fazlasını yine görecektik. Çünkü bu açıklamalar artık kulüplerin alışkanlıkları hale geldi.

VİDA'NIN YANINDA NECİP OYNAMALI

-Sergen Yalçın, nasıl bir 11 ile sahaya çıkmalı. Bize bir 11 verir misiniz?



Ben çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kadrosu aşağı yukarı aynı. Orta alanda bir tek 10 numara pozisyonunda değişiklikler oluyor. Bu maçta Atiba ve Josef'in yanında Mensah o bölgede değerlendirilebilir. Sol bek pozisyonunda ise Rıdvan ve N'Sakala arasında tercihler olabiliyor. Derbide N'Sakala oynayabilir. Welinton'un yokluğunda ise Necip stopere geçer. Çünkü Necip çok formda. F.Bahçe'ye karşı da oynayıp muhteşem işler yaptı. Son haftalarda çeşitli pozisyonlarda Sergen Yalçın onu görevlendiriyor. Bu maçta da oynamasını bekliyorum. Benim 11'im: Ersin- Rosier, Necip, Vida, N'Sakala- Atiba, Josef- Mensah, Larin, Ghezzal- Aboubakar

TÜRKİYE'DEKİ COŞKUYU BAŞKA YERDE BULAMAZ

-Mesut Özil'in Türkiye'ye dönmesine yorumunuz nedir? Bu kadar kariyerli bir futbolcu, Avrupa'da devam etmeli miydi?



Mesut, Avrupa' da devam edebilirdi. Bu süreç kendi adına bir tercih meselesi. Ama şu açık bir gerçek: 'Türkiye'deki kadar büyük sansasyonu ve coşkuyu futbolun bu döneminde başka yerde yakalaması da kolay değil.' Bunu da göz önünde bulundurduğunu düşünüyorum. İşin bir diğer yanı da bu kadar kariyerli bir yıldız olarak büyük bir beklentiyi de beraberinde getiriyor. Tabii, 7 aydır oynamamış bir oyuncunun bir an önce saha performansını görebilme adına Fenerbahçe camiası sabırsızlanıyor. Bunun da Mesut üzerinde baskı yaratacağını göz önünde bulundurmamız lazım. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki, çok yetenekli bir oyuncu. Düşünülen performansı ortaya koyabilirse F.Bahçe'de çok ciddi fark yaratacaktır.