Son dakika! Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? Sabah gazetesi yazarlarından önemli analizler

2021'nin ilk derbisi bugün Beşiktaş – Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak. İstanbul'da karlı bir günde oynanacak olan bu zorlu derbide kimin kazanacağı merak ediliyor. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçının heyecanına saatler kaldı.
"BEŞİKTAŞ GALİBİYETE DAHA YAKIN"
Yılın ilk derbisini değerlendiren Sabah gazetesi Spor yazarı Fatih Doğan, derbi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Doğan derbi hakkında şunları söyledi:
"Galatasaray'ın mutlaka kazanması gereken bir derbi. Fakat Galatasaray'ın Vodafone Park'ta hiç galibiyeti ve biraz daha stresli çıkabilir maça. Sergen Yalçın'ın da derbi mağlubiyeti yok. Beşiktaş'ın derbide galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Fakat bildiğimiz bir şey var o da derbilerde elbette favori olmaz. Beşiktaş'ın 2-1 ya da 3-1 gibi skorlarla galibiyet alacağını tahmin ediyorum."
"Galatasaray'da Muslera oynamayacak. Muslera'nın yokluğu Galatasaray için dezavantaj görünüyor. Beşiktaş'ta ise kadro tam anlamıyla netleşmiş durumda. Yine de bugün derbiye yakışacak bir maç olacağını düşünüyorum. "
Maçla ilgili önemli analizlerde bulunan Ali Gültiken, Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı.
-Beşiktaş-G.Saray maçında hangi takım şanslı? Derbiyi kazanacak ekip nasıl bir avantaj elde eder?
Derbide kim kazanırsa ya da kaybederse bundan sonraki şampiyonluk yarışı için şimdiden bir şey kaybetmiş ve kazanmış olmaz. Çünkü puanlar birbirine çok yakın ve önlerinde daha çok maç var. Fakat kazanacak taraf, psikolojik anlamda 3 puandan daha fazlasını alacaktır. Bu da bir gerçek. Özellikle transfer döneminde kaybeden tarafın transfer gündemi skora bağlı olarak ateşlenecektir. Tabii ki Beşiktaş'ın ev sahibi olması dolayısıyla ve son 6 haftada iki gol yediğini göz önünde bulundurursak, G.Saray'a göre bir adım daha önde görünüyor.
TERİM, CAMİAYI KONSOLİDE EDİYOR
-G.Saray, sıkıntılı süreçten geçiyor. Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında ifadeler oldu. Bu söylemler derbiye yansır mı?
Fatih hoca camiayı konsolide etmeye çalışıyor. Her şeye rağmen 'Ben buradayım elimden geleni yapacağım' mesajını veriyor. Bu yeni değil. Sezon başında da transfer sonrası aynı şeyleri söylemişti. Fakat bunun ince bir çizgisi var. Taraftara bunlar söylenirken futbolcuların da şampiyonluk için yetersizmiş gibi hissetmelerine yol açılmamalı. Kaliteli bir kadrosu var. Bu söylemler derbiye etki etmez. G.Saray, güçlü bir oyunu olan takım. Falcao dışındaki etkili oyuncuların hepsi hazır. Babel, Diagne, Feghouli, Arda E.Akbaba, E.Kılınç, Belhanda ve Oğulcan gibi etkili oyuncuları var. Savunmada Omar dışında eksik yok.
CÜNEYT ÇAKIR'IN ATANMASI DOĞRU
-Cüneyt Çakır için Beşiktaş biraz temkinli. Bu atama için neler söylersiniz?
Cüneyt hoca tartışmasız Türkiye'nin en başarılı hakemi. Bizim söylemlerimiz dışında UEFA'nın ve FIFA'nın görevlendirmelerine baktığımız zaman Türk futbolunun dünyaya son yıllarda sunduğu en önemli futbol markası. Bu maç için de görevlendirilmesi doğru olmuş. Başka bir isim de görevlendirilmiş olsaydı bu tür açıklamaları veya daha fazlasını yine görecektik. Çünkü bu açıklamalar artık kulüplerin alışkanlıkları hale geldi.
VİDA'NIN YANINDA NECİP OYNAMALI
-Sergen Yalçın, nasıl bir 11 ile sahaya çıkmalı. Bize bir 11 verir misiniz?
Ben çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kadrosu aşağı yukarı aynı. Orta alanda bir tek 10 numara pozisyonunda değişiklikler oluyor. Bu maçta Atiba ve Josef'in yanında Mensah o bölgede değerlendirilebilir. Sol bek pozisyonunda ise Rıdvan ve N'Sakala arasında tercihler olabiliyor. Derbide N'Sakala oynayabilir. Welinton'un yokluğunda ise Necip stopere geçer. Çünkü Necip çok formda. F.Bahçe'ye karşı da oynayıp muhteşem işler yaptı. Son haftalarda çeşitli pozisyonlarda Sergen Yalçın onu görevlendiriyor. Bu maçta da oynamasını bekliyorum. Benim 11'im: Ersin- Rosier, Necip, Vida, N'Sakala- Atiba, Josef- Mensah, Larin, Ghezzal- Aboubakar
TÜRKİYE'DEKİ COŞKUYU BAŞKA YERDE BULAMAZ
-Mesut Özil'in Türkiye'ye dönmesine yorumunuz nedir? Bu kadar kariyerli bir futbolcu, Avrupa'da devam etmeli miydi?
Mesut, Avrupa' da devam edebilirdi. Bu süreç kendi adına bir tercih meselesi. Ama şu açık bir gerçek: 'Türkiye'deki kadar büyük sansasyonu ve coşkuyu futbolun bu döneminde başka yerde yakalaması da kolay değil.' Bunu da göz önünde bulundurduğunu düşünüyorum. İşin bir diğer yanı da bu kadar kariyerli bir yıldız olarak büyük bir beklentiyi de beraberinde getiriyor. Tabii, 7 aydır oynamamış bir oyuncunun bir an önce saha performansını görebilme adına Fenerbahçe camiası sabırsızlanıyor. Bunun da Mesut üzerinde baskı yaratacağını göz önünde bulundurmamız lazım. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki, çok yetenekli bir oyuncu. Düşünülen performansı ortaya koyabilirse F.Bahçe'de çok ciddi fark yaratacaktır.