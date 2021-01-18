Fenerbahçe'den 2.5 yılda 9 stoper transferi

HER TRANSFER DÖNEMİNDE EN AZ 1 STOPER

Fenerbahçe yönetimi, görev sürecinde geçirdiği 6 transfer döneminin tamamında stoper takviyesinde bulundu. Ali Koç ve ekibinin yönetime seçilmesiyle başlanan süreçte ilk transfer dönemi, 2018-2019 sezonu oldu.

Söz konusu sezonun yaz transfer döneminde savunmaya Diego Reyes'i getiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde ise Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'i kadroya dahil etti.

Yapılan takviyelere rağmen savunmadan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu başında Adil Rami ve Zanka, ara transfer döneminde de Simon Falette ile bu bölgeyi güçlendirmeye çalıştı.

Söz konusu 4 transfer döneminde 2'si Türk, 4'ü yabancı 6 savunma oyuncusu alan Fenerbahçe, bu sezon öncesi yabancı savunma oyuncularına kadroda yer vermedi.

Sezona güçlü bir kadroyla başlama amacıyla önemli transferlere imza atan sarı-lacivertliler, savunmayı Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos ile güçlendirmesine karşın, ara transfer döneminde Attila Szalai'yi renklerine katarak ilk hamlesini yine savunma pozisyonunda gerçekleştirdi.