Son Dakika Haberi: Beşiktaş yılın ilk derbisinde Galatasaray'ı mağlup etti! Fatih Terim'den canlı yayında kırmızı kart yorumu...

"ADEM LJAJİC'İ DE KULLANACAĞIZ!"

"Kazanmak istiyorduk, kazanmak bizim için çok önemliydi. Galatasaray ile puan farkını arttırdık. Moral olarak çok iyi bir galibiyet oldu. Taraftarımızı her zaman yanımızda hissediyoruz. Derbi galibiyeti kazanmak çok önemlidir. Bunun zevkini yaşamak istiyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımızın arzusu bizi çok mutlu ediyor."

"Sezon başında çok sağlıklı bir başlangıç yapamadık. Hazırlık devresi yaşayamadık, lige kötü başladık ama şöyle bir istatistik var son oynadığımız 8 maçın yedisinde gol yemedik. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz, birbirimize bağlı oynamayı öğrendik. Galatasaray'ın 10 kişi kalması oyunun tek taraflı olmasına neden oldu. Bizim için güzel bir akşam oldu."