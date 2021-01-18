Son Dakika Haberi: Beşiktaş yılın ilk derbisinde Galatasaray'ı mağlup etti! Fatih Terim'den canlı yayında kırmızı kart yorumu...

Yeni yılın ilk derbisinde kazanan Beşiktaş oldu! Beşiktaş, Galatasaray'ı Dolmabahçe'de konuk etti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir biçimde Emre Kılınç'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'ya forma şansı verdi. Dengeli giden maçta Diagne'nin kırmızı kartla oyun dışı kalması sonrasında Beşiktaş golü buldu. N'koudu 90+2. dakikada golü buldu ve maçta son sözü söyledi. Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-0 GALATASARAY
GOLLER: DK' 79 JOSEF - 90+2 N'KOUDU
İŞTE LİDER BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYET POZU...
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...
DK 7' Beşiktaş, Ghezzal ile gole yaklaştı. Başarılı oyuncunun sağ ayağıyla attığı şut direğin yanından dışarı gitti.
DK'11 Galatasaray'da Taylan'ın ters topuyla hareketlenen Saracchi'nin iyi ortasına Oğulcan dokunamadı...
DK 13' Arda Turan, Josef'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü!
İşte Beşiktaşlı oyuncuların kırmızı kart beklediği o pozisyon...
DK'20 Galatasaray, Mbaye Dıagne ile gole yaklaştı. Ceza sahasına girerken şutunu atan Diagne çerçeveyi bulamadı.
DK' 22 Hızlı gelişen Galatasaray atağını kesen Rosier sarı kart gördü. Galatasaraylı oyuncular avantajı oynatmayan Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.
DK'33 Marcao'nun gole giden şutunu son anda Atiba çizgiden çıkardı!
DK 34' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan sarı kart gördü!
DK' 35 Marcao'nun büyük hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cyle Larin müsait pozisyonda topu dışarı attı!
DK 38' Galatasaray'da sakatlanan Şener Özbayraklı'nın yerine Martin Lınnes oyuna girdi.
DK' 42 Rosier'in Marcao'ya müdahalesinde Galatasaraylı oyuncular sarı kart bekliyor. Rosier'in sarı kartı var...
DK' 49 Beşiktaş'ta Vida'nın kafa vuruşu Okan'da kaldı.
DK' 59 Mbaye Diagne direk kırmızı kartla oyundan atıldı!
DK'67 Beşiktaş'ta Oğuzhan yerine N'koudu, Ghezzal yerine Mensah oyuna girdi.
DK' 68 Galatasaray'da Belhanda yerine Donk, Arda Turan yerine Babel oyuna girdi.
DK 79' Beşiktaş Josef'in attığı golle 1-0 öne geçti.
DK' 90+2 Beşiktaş, N'koudu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.
MAÇTA BAŞKA GOL OLMADI VE BEŞİKTAŞ, SAHASINDA DERBİYİ 2-0 KAZANDI!
ARDA TURAN'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI!
"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oyun başa baş bir oyundur istediğimiz gibi gidiyordu. Maç berabere gittikçe açılacaktı ama futbol böyle hatalar acı çekmenizi sağlıyor. Bugün acı çekip hayata dönmemiz gerekiyor. Kaptan olarak da takım arkadaşlarıma yardımcı olmam gerekiyor. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kart gören görmeyen bütün arkadaşlarımızla birlikte biz bir aileyiz. En kısa zamanda liderliğe geri döneceğiz. Takım arkadaşlarıma ve hocama inanıyorum."
Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Emre Kılınç yerine Etebo'ya forma şansı verdi. Öte yandan sakatlığı geçen Feghouli de yedek kulübesinde forma şansı bekledi fakat oyuna giremedi.
SERGEN YALÇIN'DAN GALİBİYET YORUMU! "BENİ DUYGULANDIRDILAR..."
"Çocuklara teşekkür ediyorum, beni duygulandırdılar. Bu zorlu periyotta bu kadar fazla mücadele edip özveriyle oynuyorlar. Taraftarımız adına da teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansları bazen düşüp yükselebiliyor ama bu normal. Gökhan Töre'nin aramıza dönmesi çok önemli. Adem de bizimle antrenmana çıkmaya başladı onu da kullanacağız."
"ADEM LJAJİC'İ DE KULLANACAĞIZ!"
"Kazanmak istiyorduk, kazanmak bizim için çok önemliydi. Galatasaray ile puan farkını arttırdık. Moral olarak çok iyi bir galibiyet oldu. Taraftarımızı her zaman yanımızda hissediyoruz. Derbi galibiyeti kazanmak çok önemlidir. Bunun zevkini yaşamak istiyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımızın arzusu bizi çok mutlu ediyor."
"Sezon başında çok sağlıklı bir başlangıç yapamadık. Hazırlık devresi yaşayamadık, lige kötü başladık ama şöyle bir istatistik var son oynadığımız 8 maçın yedisinde gol yemedik. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz, birbirimize bağlı oynamayı öğrendik. Galatasaray'ın 10 kişi kalması oyunun tek taraflı olmasına neden oldu. Bizim için güzel bir akşam oldu."
ROSİER: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI!
"Soyunma odasındaki marşlar Türkçe'ydi anlayamadım ama galibiyeti kutlamak güzeldi. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız şimdi. Çok mutluyum. Zirvede kalabilmek için kazanmamız gereken çok önemli bir maçtı. Takım halinde iyi iş çıkardık."
SON DAKİKA... FATİH TERİM'DEN KIRMIZI KART YORUMU!
"10 kişi kalmak hele böyle ağır bir sahada kolay değil. Uzatmayla birlikte 40 dakika 10 kişi oynadık. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın en son isteyeceği şeydir. O ana kadar Marcao'nun hatasıyla verdiğimiz gol pozisyonu hariç ciddi tehlike yaşamadık. Özellikle defansif anlamda tüm tedbirler yerli yerine oturdu ama ön alanda başarılı olamadık.
Bazı pozisyonlar vardı ama doğru seçim yapamadık. İkinci yarı tam hamle zamanında Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değildir. Hiç itiraz yok net kırmızı kart. İnsan kafasıyla gideceği yere ayağıyla giderse tabi ki kırmızı kart olur. Orada üzücü olan başka bir şey var bana göre oyunun en başarılı ismi Luyindama olarak dikkat çekiyordu. Onun hatasından golü yememize üzüldüm. Aboubakar'a karşı da çok başarılıydı ama gollerdeki hatalar affedilecek gibi değil."
MUSLERA DENİZLİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
"Fatih Terim, Fernando Muslera'nın Denizlispor maçında kalede olacağını açıkladı! Bizim genel olarak santraforlarımız kırmızı kart yiyor. Zaten Falcao yok şimdi Diagne de yok birini santrafor oynatacağız yapacak bir şey yok. Nasıl bir şey yapacağız bakacağız. Sonuçta 11 kişi çıkacağız."
RIDVAN YILMAZ: "Bu mutluluk bu his parayla satın alınamaz. Orta yapıp gol attığımız için ayrı bir gözlerim doldu. Beni yetiştirenlere çok teşekkür ederim, çalışmaya devam edeceğim."Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu, derbiyi yorumladı!