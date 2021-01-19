Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’den Onyekuru bombası! Mesut Özil’den sonra... (Sabah.com.tr Özel)

: ’den Onyekuru bombası! ’den sonra... (Sabah.com.tr Özel)

haberi... Attila Szalai ve transferlerini bitiren , Henri Onyekuru'nun durumunu yakından takip ediyor. Henüz somut adım atılmasa da Nijeryalı oyuncu için Fenerbahçe devreye girebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 19.1.2021 20:11 Son Güncelleme: 19.1.2021 20:28 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe’den Onyekuru bombası! Mesut Özil’den sonra... Sabah.com.tr Özel

Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir... Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.

5.5 MİLYON € SATIN ALMA OPSİYONU VAR!

Henry Onyekuru, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor. Gideceği takımın belli olmasını bekleyen Onyekuru'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1.5 milyon Euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.

Son dakika haberleri: Tüm dünya Mesut Özil transferini konuştu! Dünyada basınından manşetler...

EN ÇOK OKUNANLAR

Alişan'ın karnı burnunda eşi Buse Varol kar görünce dayanamadı! Buse Varol doğuma günler kala böyle poz verdi...
Son dakika! Doktor odasında tacizci şoku: randevu alıp 9 saat yol geldi, yakalanınca da...
SON DAKİKA: Manolya masadan kalkamadı! Ameliyat için Paris'ten İstanbul'a geldi cenazesi çıktı
Son dakika haberi: Yeni normalleşme takvimi ve atılacak adımlar belli oluyor! Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?
Enes Batur skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Son dakika haber: Muharrem İnce'nin partisine katılacak vekiller belli oldu! Yalnızca CHP'li isimler değil, İYİ Partililer de var...
Romantizmde son nokta! Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin adını öyle bir yere yazdırdı ki...
Son dakika haberler: Koronavırüse karşı zafer göründü! 'Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi'
İrfan Can Kahveci'nin babasından son dakika Galatasaray açıklaması! "Küçükken Fenerbahçeliydi sonradan..."
Koronavirüs aşısında son dakika: Bu belirtileri gösterenler dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe’den Onyekuru bombası! Mesut Özil’den sonra... (Sabah.com.tr Özel)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA