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Son dakika: 'tan atağı! 45 milyon euro...

Son dakika... 'da formasıyla müthiş bir sezon geçiren 'nın talipleri her geçen gün artıyor. devi 'ın ardından bu kez de devreye girdi. basınından 'un haberine göre 'ın formasını giydiği siyah-beyazlılar, milli yıldız için atağa geçti. Haberin detaylarında ise Lille'in Yusuf Yazıcı için 40-45 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği yazıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.1.2021 10:25 ABONE OL
Son dakika: Juventus'tan Yusuf Yazıcı atağı! 45 milyon euro...

Son dakika haberi... Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, dev kulüpleri peşinde takmaya devam ediyor. Lille'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha için Juventus atağa kalktı. Siyah-beyazlı ekibin Dybala'nın yerine Yusuf'u istediği ifade edilirken, konuşulan bonservis bedeli ise 40-45 milyon euro.


Lille forması ile bu sezon yıldızı iyice parlayan Yusuf Yazıcı'nın ismi şimdiden büyük kulüplerle anılmaya başlandı. France Football dergisi, Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus'un Yusuf Yazıcı'yı listesine aldığını yazdı.

İtalyan ekibinin, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Dybala'nın yerini Yusuf ile doldurmayı düşündüğünü belirten gazete, bu transfer için Lille'in Juventus'tan 40-45 milyon euro arası bir bonservis ücreti isteyeceğini ifade etti.

Bu transfer gerçekleşirse, Trabzonspor'un kasasına yüklü miktarda para girecek.

Geçen sezonun başında bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcuyu Lille'e 16.5 milyon euro + Edgar Ie + 1 milyon euro bonus karşılığında satmış, sözleşmeye de sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koydurmuştu.

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