Son dakika: Juventus'tan Yusuf Yazıcı atağı! 45 milyon euro...

Son dakika haberi... Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, dev kulüpleri peşinde takmaya devam ediyor. Lille'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha için Juventus atağa kalktı. Siyah-beyazlı ekibin Dybala'nın yerine Yusuf'u istediği ifade edilirken, konuşulan bonservis bedeli ise 40-45 milyon euro.