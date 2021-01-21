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Ankaragücü - Kasımpaşa | CANLI

'in 20. haftasında Başkent temsilcisi Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 19:24 Son Güncelleme: 21.1.2021 19:28 ABONE OL
Ankaragücü - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İki ekip de kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Cebrail Karayel kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇINDA 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdi, Atakan, Sarlija, Pinto, İbrahim, Lukasik, Endri, Paintsil, Saba, Badji

KASIMPAŞA: Ramazan, Feyzi, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin

CANLI SKOR | ANKARAGÜCÜ 1-0 KASIMPAŞA

16' Florent Hadergjonaj (KK)

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Ankaragücü - Kasımpaşa | CANLI
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