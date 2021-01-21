Ankaragücü - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İki ekip de kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Cebrail Karayel kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇINDA 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdi, Atakan, Sarlija, Pinto, İbrahim, Lukasik, Endri, Paintsil, Saba, Badji
KASIMPAŞA: Ramazan, Feyzi, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin
CANLI SKOR | ANKARAGÜCÜ 1-0 KASIMPAŞA
16' Florent Hadergjonaj (KK)
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