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: Projemizin ve ’a örnek olmasını diliyorum

Son dakika haberleri... 'nin 18. haftasındaki derbi maçta geçen hafta 'yu mağlup eden , konuk ettiği 'ı 18 sayı farkla, 82-64 yendi. Üst üste ikinci derbi galibiyetini alan Beşiktaş'ta başkan de maçı izleyenler arasında yer aldı. Çebi, maçın ardından dikkat çeken açıklamlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.1.2021 18:35 Son Güncelleme: 23.1.2021 18:47 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi: Projemizin Fenerbahçe ve Galatasaray’a örnek olmasını diliyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 18 sayı farkla, 82-64 yendiği maçtan sonra konuştu.

Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Futbolda olduğu gibi basketbolda da rekabet bizim için çok önemli. Takımlar bütçelerine göre hareket etmekte zorlanıyor. Bu sporlar yapılmalı ama yüksek rakamlar olmamalı. Devlet kurumlarının amatör branşlara yüksek kaynak ayırarak yarışmacı takımlar ortaya çıkarması bizi zorluyor. Bu kaynakların ortak bir şekilde harcanması gerekiyor. Kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız."

"Arkadaşlarımızla bir proje ortaya koyduk. Umut Şenol'a teşekkür ediyoruz. Ahmet Kandemir hocamızın bize verdiği cesaret çok önemliydi. Hocamız altyapımızın başına gelmişti ama sonrasında gelişen olaylar neticesinde takımın başına geçti. Bizi kırmadığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projenin Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ve diğer takımlara örnek olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu işin üstesinden gelebileceğini burada ispat ettik."

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Ahmet Nur Çebi: Projemizin Fenerbahçe ve Galatasaray’a örnek olmasını diliyorum
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