Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer sinyali!

Fenerbahçe, Osayi Samuel transferinde mutlu sona ulaşırken bunun dışında bir santrfor için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde dünyaca ünlü bir isim olduğu iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek bu ismin ocak ayında getirilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiği gelen bilgiler arasında.