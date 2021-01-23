Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer sinyali!

Fenerbahçe, Osayi Samuel transferinde mutlu sona ulaşırken bunun dışında bir santrfor için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde dünyaca ünlü bir isim olduğu iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek bu ismin ocak ayında getirilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiği gelen bilgiler arasında.
Santrfor için henüz netleşmiş bir isim yok. Ancak sezon sonu sözleşmesi bitecek santrforlar istesi oldukça heyecan verici. Fenerbahçe'nin kriterlerine uyan dünyaca ünlü isimler şöyle:
EDİNSON CAVANI
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