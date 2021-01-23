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Son dakika... Başkanı 'tan sinyali!

Son dakika... Başkanı ’un bugünkü Divan Kurulu'nda dile getirdiği nokta atışı transferi merak ediliyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, bu santrfor bölgesine yapılacak. Kadroya katılacak isim şu an netleşmiş değil ancak gelecek olan yıldızın sezon sonu sözleşmesi bittiği ve devre arasında getirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin listesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.1.2021 16:04 Son Güncelleme: 23.1.2021 16:28 ABONE OL
Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer sinyali!

Fenerbahçe, Osayi Samuel transferinde mutlu sona ulaşırken bunun dışında bir santrfor için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde dünyaca ünlü bir isim olduğu iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek bu ismin ocak ayında getirilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiği gelen bilgiler arasında.

Santrfor için henüz netleşmiş bir isim yok. Ancak sezon sonu sözleşmesi bitecek santrforlar istesi oldukça heyecan verici. Fenerbahçe'nin kriterlerine uyan dünyaca ünlü isimler şöyle:

EDİNSON CAVANI

BENTEKE

GAYLE

JOVETIC

GIROUD

ZLATAN IBRAHIMOVIC

MAREGA

CHOUPO-MOTING

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Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer sinyali!
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