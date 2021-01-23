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Son dakika: Sabah yazarları Mesut Özil'i değerlendirdi! "Bir sanatçı"

Son dakika haberi... 'de şampiyonluk yarışı veren , devre arası transfer döneminde bombayı patlattı ve Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Alman yıldızın sarı-lacivertli takıma gelmesi dünyada da büyük yankı uyandırdı. Deneyimli orta sahanın 'den eski teknik direktörü , Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesini ocak ayının en büyük imzası olarak niteledi. 32 yaşındaki orta sahanın transferini Sabah'ın usta yazarları da değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:48 Son Güncelleme: 23.1.2021 11:55 ABONE OL
Son dakika: Sabah yazarları Mesut Özil'i değerlendirdi! Bir sanatçı

Son dakika haberi... Sezon başı 18 transferle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, ocak ayında ise Mesut Özil'i alarak dünyada ses getirdi. Arsenal ile olan kontratını feshederek sarı-lacivertlilere gelen Mesut'un Fenerbahçe'ye neler katabileceğini Sabah'ın usta kalemleri yorumladı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Mesut Özil gittiği her takımı farklılaştırdı. Elbette takım arkadaşlarını da peşine takacak, onların kalitelerini yükseltecektir. Erol Bulut, çok kolay gol yeme problemini dengeli oyunla çözdü ve 5'te beş yaptı. Şimdi ön taraftaki sakatlarının dönmesiyle yavaş yavaş üçüncü bölge oyununa geçecektir. Bu aşamada Mert Hakan-Pelkas gibi oyuncularının pozisyon almadaki eksikleri nedeniyle önde baskıyı doğru yapamadı. Şimdi daha dirençli bir orta saha Mesut standardıyla oyununu yavaş yavaş değiştirir.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de en çok üstünde durduğum konu forvet hattı. Sivas'ta da gördük ki Valencia, Samatta ve Thiam fizik olarak yeterli değiller. Biraz Valencia'yı ayırırsak, Sivas'ta oynamayan Ademi, Cisse de dahil olmak üzere eldeki tüm forvetler, santrfor özelliğine sahip. Yapıları kanat forvetine uygun değil. Mesut'un en büyük sıkıntısı burada yatıyor. Onun çok önemli yeteneklerini sergilemesi için ileri uç oyuncularıyla yakın bağlantı kurması gerekir. Ama bugünkü forvetlerle bunu yapabilmesi zor.

OKAN MÜDERRİSOĞLU: Fenerbahçe geleneği maalesef çok transfer, sınırlı verim üzerine kurulu. Takım başarısı için sadece transfer veya popüler isimler yetmiyor. Oyuncuların, doğru zamanda alınıp, takım omurgası kurulması önem taşıyor. Bu pratik gerçekliği F.Bahçe de çoğu kulüp gibi başaramıyor. Ara dönemde alınan isimlerden mucize yaratmasını beklemek hayal aslında. Kuşkusuz Mesut, büyük bir futbolcu. Lakin maç eksiğini, takıma yabancılığını düşünürsek aceleci olmamak gerekiyor.

Ve tabii ki Mesut gibi nazik ve teknik bir oyuncunun yanında koşan, basan, deyim yerindeyse orta saha-defans bloğunda hamallık yapacak bir oyuncu bulmak gerekiyor. Burada bir parantez de Erol hocaya açmak lazım. Elindeki oyuncu zenginliği ile kulübe mal olmuş isimlerin baskın karakteri arasında bocalıyor gibi. Rakibi yeterince etüt ettiği izlenimi vermediği gibi oyunun kaderini değiştirecek hamleleri beklemek de iyimserlik gibi duruyor.

LEVENT TÜZEMEN: Alman Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal'deki Mesut'u sahada görürsek F.Bahçe oyun olarak uçar. Ama şimdi her şeyi silip 'Mesut geldi, dertler bitti' demek gerçekçi olmaz. Çünkü futbol bir takım oyunu.

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Son dakika: Sabah yazarları Mesut Özil'i değerlendirdi! "Bir sanatçı"
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