Son dakika: Sabah yazarları Mesut Özil'i değerlendirdi! "Bir sanatçı"





ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de en çok üstünde durduğum konu forvet hattı. Sivas'ta da gördük ki Valencia, Samatta ve Thiam fizik olarak yeterli değiller. Biraz Valencia'yı ayırırsak, Sivas'ta oynamayan Ademi, Cisse de dahil olmak üzere eldeki tüm forvetler, santrfor özelliğine sahip. Yapıları kanat forvetine uygun değil. Mesut'un en büyük sıkıntısı burada yatıyor. Onun çok önemli yeteneklerini sergilemesi için ileri uç oyuncularıyla yakın bağlantı kurması gerekir. Ama bugünkü forvetlerle bunu yapabilmesi zor.