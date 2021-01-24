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attı, turladı!

'nda () City, deplasmanda 'u 3-1 yenerek tur atladı. Milli futbolcular ve 'in ilk 11'de başladığı mücadelede Leicester'ın ilk golünü kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 20:21 Son Güncelleme: 24.1.2021 20:23 ABONE OL
Cengiz attı, Leicester turladı!

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı 4. tur mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Championship takımlarından Brentford'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Mads Bech Sorensen'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı.

51. dakikada Youri Tielemans'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada James Maddison ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu.

Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktı.

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Cengiz attı, Leicester turladı!
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