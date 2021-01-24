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Beşiktaş-Göztepe maçında 11'ler belli oldu!

'in 21. haftasında son 8 maçın 7'sini kazanan lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmayı haken yönetecek. Evinde üst üste 8. galibiyetini almak isteyen Siyah-beyazlılarda ve maç kadrosunda yer almıyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Beşiktaş-Göztepe maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.1.2021 17:54 Son Güncelleme: 24.1.2021 18:11 ABONE OL
Beşiktaş-Göztepe maçında 11'ler belli oldu!

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin Rosier-Welinton-Vida-N'Sakala Souza Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin Aboubakar

Göztepe: İrfan Can; Murat, Titi, Mihojevic, Berkan; Obinna, Soner, Zulj; Halil, Ndiaye, Tripic

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

VIDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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Beşiktaş-Göztepe maçında 11'ler belli oldu!
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