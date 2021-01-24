Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı takım kadrosuna stoper transferi yapmak için harekete geçti. Haberin kaynağı ünlü gazeteci Nicolo Schira. Schira'nın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre Cimbom, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da futbol hayatını sürdüren Kaan Ayhan için harekete geçti.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Almanya doğumlu olan milli futbolcu, kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Profesyonelliğe de ilk adımını buradan atan Kaan Ayhan, 39 maçta forma giydi ve 1 gol 2 asist kaydetti.
Schalke 04 forması giydiği dönemde 6 aylığına Eintracht Frankfurt'a kiralanan Kaan Ayhan sadece 2 maçta forma görev alabildi.
Eintracht Frankfurt'tan sonra 500 bin Euro bonservis bedeli ile birlikte Fortuna Düsseldorf'a gönderilen Kaan Ayhan, kariyerinde en uzun süreyi Fortuna Düsseldorf'ta geçirdi.
Milli yıldız, 121 maçta formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'ta 8 gol 7 asist kaydetti ve 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Serie A'nın yolunu tuttu.
Eylül 2020'den beri Sassuolo'da top koşturan Kaan Ayhan, 15 maçta forma giydi.