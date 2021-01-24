Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı takım kadrosuna stoper transferi yapmak için harekete geçti. Haberin kaynağı ünlü gazeteci Nicolo Schira. Schira'nın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre Cimbom, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da futbol hayatını sürdüren Kaan Ayhan için harekete geçti.



