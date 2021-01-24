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Son dakika: 'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer döneminde ve 'yu kadrosuna katan sarı kırmızılı takım transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen 'da , derbisinde yaptığı hatalarla dikkat çekmişti. , stoper transferi için milli futbolcuyu gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 24.1.2021 20:42 Son Güncelleme: 24.1.2021 20:59 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı takım kadrosuna stoper transferi yapmak için harekete geçti. Haberin kaynağı ünlü gazeteci . Schira'nın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre , İtalya ekibi 'da futbol hayatını sürdüren için harekete geçti.

Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

KAAN AYHAN KİMDİR?

doğumlu olan milli futbolcu, kariyerine altyapısında başladı. Profesyonelliğe de ilk adımını buradan atan , 39 maçta forma giydi ve 1 gol 2 asist kaydetti.

Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

forması giydiği dönemde 6 aylığına 'a kiralanan sadece 2 maçta forma görev alabildi.

Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

'tan sonra 500 bin Euro bonservis bedeli ile birlikte 'a gönderilen , kariyerinde en uzun süreyi Fortuna Düsseldorf'ta geçirdi.

Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

Milli yıldız, 121 maçta formasını giydiği 'ta 8 gol 7 asist kaydetti ve 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ile 'nın yolunu tuttu.

Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...

Eylül 2020'den beri 'da top koşturan , 15 maçta forma giydi.

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Son dakika: Galatasaray'dan stoper harekatı! Milli yıldız...
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