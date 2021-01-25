Son dakika: Eskişehirsporlu Bilal Ceylan'dan transfer itirafı! Beşiktaş...

Transfer haberi: Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından transfere dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ljajic ve Gökhan Töre'nin de takıma dönmesiyle neredeyse her bölgede alternatifli bir kadroya sahip olduklarını ancak sağ bek Rosier'nin sırtına çok yük bindiğini belirtti. Sağ bek için alternatif arayan Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi Eskişehirspor'da buldu.
Siyah-beyazlıların bir süredir transferi için görüşme sağladığı Bilal Ceylan da anlaşmaya varıldı.
17 yaşındaki genç sağ bek için Eskişehirspor'a 3 milyon TL bonservis + sonraki satıştan pay ödeyecek olan Beşiktaş, oyuncunun kiralık olarak sezonun devamını kulübünde geçirmesini istiyor.
Ancak transfer yasağı bulunan Eskişehirspor'un bu sorunu aşamaması halinde Bilal transferinin sezon sonu resmiyete dökülmesi de seçenekler arasında yer alıyor.