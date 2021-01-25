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Son dakika: Eskişehirsporlu 'dan transfer itirafı! ...

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takımda devre arası transfer çalışmaları sürüyor. 'in ilk yarısını lider olarak bitiren , devre arasından gerekli takviyeleri yaparak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu yönde çalışmalara devam eden Beşiktaş yönetimi 'un genç yeteneğini gündeme aldı. İşte detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 25.1.2021 12:31 Son Güncelleme: 25.1.2021 12:50 ABONE OL
Son dakika: Eskişehirsporlu Bilal Ceylan'dan transfer itirafı! Beşiktaş...

Transfer haberi: Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından transfere dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ljajic ve Gökhan Töre'nin de takıma dönmesiyle neredeyse her bölgede alternatifli bir kadroya sahip olduklarını ancak sağ bek Rosier'nin sırtına çok yük bindiğini belirtti. Sağ bek için alternatif arayan Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi Eskişehirspor'da buldu.

Siyah-beyazlıların bir süredir transferi için görüşme sağladığı Bilal Ceylan da anlaşmaya varıldı.

17 yaşındaki genç sağ bek için Eskişehirspor'a 3 milyon TL bonservis + sonraki satıştan pay ödeyecek olan Beşiktaş, oyuncunun kiralık olarak sezonun devamını kulübünde geçirmesini istiyor.

Ancak transfer yasağı bulunan Eskişehirspor'un bu sorunu aşamaması halinde Bilal transferinin sezon sonu resmiyete dökülmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

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Son dakika: Eskişehirsporlu Bilal Ceylan'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
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