Son dakika: Sabah yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi! Szalai sınıfı geçti...

ÖMER ÜRÜNDÜL - FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI AMA EKSİKLER VAR...

Fenerbahçe'nin bu akşamki maçı rahat kazanacağı daha ilk 10 dakikada belli oldu. Kayserispor, Beşiktaş ve Başakşehir karşısındaki dirençli ve disiplinli savunma kurgusunu sergileyemiyordu. Fenerbahçe ilk 10 dakikayı iki farklı önde geçebilirdi.

Devre sonuna kadar kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi. Bu yarının öne çıkan bir numaralı ismi Pelkas'tı. Kendisi gol aradı, bir tane çok iyi vurdu, kaleci kurtardı. Bir tane daha netini çok kötü vurdu. Golün asistini yaptı. Yine Thiam'a çok iyi bir asist yaptı ama gol olmadı.

İkinci yarıda da maçı garantileyen golün başlangıcı yine Pelkas'tı. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında ilk yarıyı çok farklı bir skorla bitirebilirdi. Bu görüntüye Kayseri açısından baktığımızda 45 dakikayı Lenon ve Kanga ile 9 kişi oynadılar.