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Son dakika: Sabah yazarları 'yi değerlendirdi! sınıfı geçti...

Son dakika... 'in 21. haftasında sahasında 'u 3-0 mağlup ederek puanını 42'ye çıkardı. Sarı-lacivertli takımın gollerini , ve kaydetti. Yeni transferlerden karşılaşmayı tribünden takip ederken, ise ilk 11'de yer aldı. Macar stoper ilk maçında geçer not aldı. Fenerbahçe'nin farklı kazanarak lider 'ı takibini sürdürdüğü mücadeleyi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 25.1.2021 22:02 Son Güncelleme: 25.1.2021 22:04 ABONE OL
Son dakika: Sabah yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi! Szalai sınıfı geçti...

Son dakika... Fenerbahçe Süper Lig'in ilk devresini Kayserispor galibiyetiyle tamamladı. Kanarya 3-0 kazanırken goller Thiam, Samatta ve Cisse'den geldi. Sabah'ın usta kalemleri müsabakayı değerlendirdi...

MURAT ÖZBOSTAN - SZALAİ SINIFI GEÇTİ AMA...

Fenerbahçe için kolay bir maç oldu. Kayserispor hiçbir varlık gösteremediği maçta kaleci Altay da en rahat maçını çıkardı. Kısacası Fenerbahçe taraftarı gerilmeden, strese girmeden bir maç izledi. Bu kadar yoğun bir maç trafiğinin olduğu bir ortamda artık alınan her 3 puan altındır.

Fenerbahçe'de 11'de sahaya çıkan yeni stoper Szalai en çok merak edilen isimdi. Hava toplarında etkiliydi. Sol ayağı iyi. Dinamik yapısıyla geriden oyun kurulmasında aktif rol aldı. Fakat tam anlamıyla hakkında bir fikir edinebilmek için daha sert, önemli rakiplerin olduğu maçlara da bakmak lazım. Bugünkü görüntüsüyle sınıfı geçmiştir.

ÖMER ÜRÜNDÜL - FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI AMA EKSİKLER VAR...

Fenerbahçe'nin bu akşamki maçı rahat kazanacağı daha ilk 10 dakikada belli oldu. Kayserispor, Beşiktaş ve Başakşehir karşısındaki dirençli ve disiplinli savunma kurgusunu sergileyemiyordu. Fenerbahçe ilk 10 dakikayı iki farklı önde geçebilirdi.

Devre sonuna kadar kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi. Bu yarının öne çıkan bir numaralı ismi Pelkas'tı. Kendisi gol aradı, bir tane çok iyi vurdu, kaleci kurtardı. Bir tane daha netini çok kötü vurdu. Golün asistini yaptı. Yine Thiam'a çok iyi bir asist yaptı ama gol olmadı.

İkinci yarıda da maçı garantileyen golün başlangıcı yine Pelkas'tı. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında ilk yarıyı çok farklı bir skorla bitirebilirdi. Bu görüntüye Kayseri açısından baktığımızda 45 dakikayı Lenon ve Kanga ile 9 kişi oynadılar.

Teknik direktör Petrescu bu sorunu ancak devre arasında çözebildi. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. F.Bahçe ilk yarıdaki kadar üretken olmasa da Samatta ve sonradan oyuna giren Cisse ile 2 gol daha attı. Sonuçta Fenerbahçe zorlanmadan 3 puanın sahibi oldu.

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Son dakika: Sabah yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi! Szalai sınıfı geçti...
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