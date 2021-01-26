Son dakika: Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Galatasaray Gedson Fernandes'i istiyor

SON DAKİKA: Galatasaray, 1 Şubat'ta kapanacak transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için ise Başakşehir'le görüşmelerini sürdürüyor. Aslan'ın gündemine ise sürpriz bir ismin daha geldiği ifade edildi.