Son dakika: Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Galatasaray Gedson Fernandes'i istiyor

SON DAKİKA: Galatasaray, 1 Şubat'ta kapanacak transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için ise Başakşehir'le görüşmelerini sürdürüyor. Aslan'ın gündemine ise sürpriz bir ismin daha geldiği ifade edildi.
GALATASARAY FERNANDES'İ İSTİYOR
İtalya'da yayın yapan Il giornale del Toro gazetesinin muhabiri Matteo Pedrosi, Galatasaray'ın ses getirecek bir oyuncunun peşinde olduğunu belirtti.
Benfica'nın futbolcusu olan ancak şu anda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha Gedson Fernandes ile ilgilendiğini ifade edildi.
50 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 22'lik genç yeteneğin yedek kaldığı için devre arasında forma giyebileceği bir başka takıma gitmesi bekleniyor. Fernandes, Portekiz'de geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
BENFICA FORMASIYLA FENERBAHÇE'YE GOL ATTI!
Gedson Fernandes, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti.
14 Ağustos 2018'de Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sonuçlanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Benfica'nın golünü 22 yaşındaki Fernandes kaydetmişti.