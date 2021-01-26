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Son dakika haberleri: için pazarlık masasına oturulacak!

Ara transfer döneminde sona yaklaşılıyor. Takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. , Visca'nın transferi için girişimlere başladı. 'li oyuncunun da Trabzonspor teknik direktörü ile çalışmaya sıcak bakması bordo-mavilileri bu transfer için umutlandırıyor. Karadeniz ekibinin, önümüzdeki günlerde Başakşehir’le pazarlık masasına oturması bekleniyo

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 26.1.2021 07:59 Son Güncelleme: 26.1.2021 08:02 ABONE OL
Son dakika haberleri: Edin Visca için pazarlık masasına oturulacak!

Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmanışa geçiren Abdullah Avcı'nın, ara transferde en çok istediği isimlerden birisi de eski talebesi Edin Visca... Bordo-mavililerin, takıma önemli bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adamın talebini geri çevirmek istemediği ve bu transfer için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi.

EDİN VİSCA TRABZONSPOR'U UMUTLANDIRIYOR

Yönetimin, önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir'le 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için masaya oturması bekleniyor. Visca'nın da Trabzonspor'a gelmek istemesi Fırtına'yı bu transfer için umutlandırıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Edin Visca için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada 'Bize gel' kampanyası başlatmıştı.

MEHMET ÖZCAN TRABZONSPOR'A

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eskişehirspor'un bordo-mavililere borcuna karşılık kadroya katılacak. Uzun zamandır Trabzonspor'un transfer gündemini meşgul eden Mehmet Özcan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören de oyuncu için bordomavililerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Akgören, "Geçmişten gelen borç karşılığı Mehmet Özcan'ı Trabzonspor'a verme düşüncemiz var. Trabzonspor altyapısından ayrıca oyuncu almayı düşünüyoruz, bunlardan birisi Fıratcan Üzüm olabilir" ifadelerini kullandı

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Son dakika haberleri: Edin Visca için pazarlık masasına oturulacak!
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