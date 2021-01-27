Süper Kupa finali Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Spor canlı izle!

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? A SPOR CANLI İZLE!

Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa finali A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Saat 20:45'te başlayacak Süper Kupa finalini haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu sezon Abdullah Avcı'nın gelmesiyle yükselişe geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir'de yeni transferler Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner bu maçta forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci de maç kadrosunda olmayacak.