Süper Kupa finali Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Spor canlı izle!

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Trabzonspor Başakşehir maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu sezon 14. kez düzenlenen Süper Kupa öncesinde İstanbul'da kar sürprizi yaşanıyor! Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yoğun kar yağışı başladı, aynı şekilde yağışın maç saatinde de kar devam edecek. A Spor spikeri Sinem Ökten, maç devam ederken de kar beklendiğini ifade etti. Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç izleme linki...
Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa finali A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Saat 20:45'te başlayacak Süper Kupa finalini haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu sezon Abdullah Avcı'nın gelmesiyle yükselişe geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Başakşehir'de yeni transferler Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner bu maçta forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci de maç kadrosunda olmayacak.
14. kez düzenlenen Süper Kupa finali A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Süper Kupayı daha önce Galatasaray 6 kez kazanırken, Fenerbahçe üç kez kazandı. Akhisarspor, Konyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş birer kez kupaya uzandı.
Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçta Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın döndüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ OLDU
UEFA tarafından 5 yıldızla değerlendirilen Atatürk Olimpiyat Stadyumu, üçüncü kez Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...
BAŞAKŞEHİR: MERT GÜNOK, UĞUR UÇAR, DUARTE, EPUREANU, HASAN ALİ KALDIRIM, MEHMET TOPAL, ALEKSIC, BERKAY ÖZCAN, DENİZ TÜRÜÇ, CRIVELLİ, GULBRANDSEN
TRABZONSPOR: UĞURCAN ÇAKIR, SERKAN, VİTOR HUGO, EDGAR, MARLON, ABDÜLKADİR PARMAK, BERAT ÖZDEMİR, BAKER, NWAKAEME, EKUBAN, DJANINY