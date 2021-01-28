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Son dakika: 'a derbi öncesi 'den kötü haber

Son dakika haberi... 'de liderliğini sürdüren , 22. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı kulübe kötü bir haber geldi. Bugün yapılan antrenmanda sakatlanan 'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.1.2021 18:40 Son Güncelleme: 28.1.2021 18:49 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'a derbi öncesi Gökhan Töre'den kötü haber

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takıma kötü haber Gökhan Töre'den geldi.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Trabzonspor maçı için bugün gerçekleştirilen antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlık geçiren ve antrenmanı tamamlayamayan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.



Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesindeki açıklaması şu şekilde: "Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Son dakika: Beşiktaş'a derbi öncesi Gökhan Töre'den kötü haber
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