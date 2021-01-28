Son dakika: Beşiktaş'a sürpriz golcü! Adolfo Gaich...

Ara transferde önceliği forvet olan Beşiktaş burada planlarını Hulk ve Koita olarak belirlemişti. Sürpriz bir golcü iddiası daha geldi. Beşiktaş'ın sezon başında transfer etmek istediği ancak CSKA Moskova'ynın aldığı Adolfo Gaich için sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi. Özellikle Sergen Yalçın'ın oyuncular üzerindeki dokunuşu, 21 yaşındaki Gaich'in transferinde önemli bir etken olrak öne çıkıyor.