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'de 22. hafta heyecanı! zorlu Gaziantep deplasmanında!

Son dakika haberi: ’de ve ikinci yarının ilk maçlarına çıkıyor. Zorlu mücadelede Gaziantep FK evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Galatasaray çıkışını devam ettirerek zirveye yakın kalmak istiyor. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'da yeni transferler Onyekuru ve Halil Dervişoğlu da maç kadrosunda yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.1.2021 17:36 Son Güncelleme: 29.1.2021 18:03 ABONE OL
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! Galatasaray zorlu Gaziantep deplasmanında!

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Bugün saat 19:00'da Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele Galatasaray 3 puanı almak ve zirve yarışında kalmak istiyor. Galatasaray, 20 maçta 39 puan toplarken, Gaziantep FK 20 maçta 35 puan topladı. Galatasaray'da açıklanan kadroda 6 oyuncu yer almadı...

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU: YENİ TRANSFERLER ONYEKURU VE HALİL KADRODA

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel

Yedekler: Okan, Onyekuru, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor

SON DAKİKA GALATASARAY'DA 6 FUTBOLCU KADRODA YER YOK!

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Feghouli, Oğulcan, Şener, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

Galatasaray ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Gaziantep FK (1B 2M), evindeki tek karşılaşmada rakibine 2-0 mağlup olmuştu (Kasım 2019).

Son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1G 1B), sezonun ilk 16 karşılaşmasında tek yenilgi almıştı (8G 7B).

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, bu sezon üst üste iki dış saha karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı.

2 TAKIM ARASINDAKİ SON 4 MAÇ

12/09/20

Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

TSL 21/06/20

Galatasaray 3-3 Gaziantep FK

TSL 09/11/19

Gaziantep FK 0-2 Galatasaray

TSL 03/12/13

Galatasaray 2-2 Gaziantep FK

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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! Galatasaray zorlu Gaziantep deplasmanında!
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