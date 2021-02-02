Ozan Kabak'tan Liverpool sözleri! "Benim için bir rüya"

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Ozan'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonun da olduğu açıklandı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen dünyanın en büyük kulüplerinden birine imza atan Ozan, İngiltere yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulundu.
"BENİM İÇİN BİR RÜYA"
Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ozan, beIN Sports'a şu açıklamaları yaptı...
"Çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim Liverpool'da. Çok uzun bir yoldan geldim, çok çalıştım. İnşallah bunun karşılıklarını alacağım. Elimden geleni yapacağım. Çok heyecanlıyım. Bir an önce gidip takıma katılmak, maçlara çıkmak, hocamla tanışmak istiyorum. Şu an bile heyecanlandım hatta"
"David Wagner ile 1.5 sene birlikte çalıştık, sağolsun benim hakkımda Klopp'a çok güzel şeyler söylemiş. Bugün de aradım konuştuk, hasret giderdik, çok mutluyum"
"Van Dijk zaten dünyanın en iyisi, onunla birlikte aynı formayı giymek, birlikte tandem oluşturmak benim için rüya gibi bir şey. Teknik olarak detaya girmek istemiyorum ama birbirimize uyum sağlayacağımızı düşünüyorum"
KLOPP'TAN OZAN SÖZLERİ...
Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.
Klopp, Schalke 04'te bir dönem Ozan Kabak ile birlikte çalışmış olan eski arkadaşı teknik direktör David Wagner ile genç oyuncu hakkında görüştüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dave onun hakkında zaten çok çok olumluydu. Almanya'ya çok genç yaşta geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğundan emindi. Şu anda sadece 20 yaşında. Almanya'daki ikinci kulübünde oynuyor; Schalke de maalesef şu anda kötü bir konumda. Onun transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorduk. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi, istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu Ozan'a sunabiliriz. Artık 20 yaşında da olsanız hata yapmanıza izin verilmiyor. O gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti., Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk."
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Ozan Kabak, ayrıldığı Almanya'nın Schalke 04 Kulübü için veda mesajı yayımladı.
Ozan Kabak, transferinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajda, "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke 04 Kulübünden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke 04 Kulübü en kısa zamanda layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke 04 taraftarlarına sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.
Alman kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda Ozan Kabak için, "Ozan, sana gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz" dilekleri iletildi.