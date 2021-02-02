Ozan Kabak'tan Liverpool sözleri! "Benim için bir rüya"

"David Wagner ile 1.5 sene birlikte çalıştık, sağolsun benim hakkımda Klopp'a çok güzel şeyler söylemiş. Bugün de aradım konuştuk, hasret giderdik, çok mutluyum"

"Van Dijk zaten dünyanın en iyisi, onunla birlikte aynı formayı giymek, birlikte tandem oluşturmak benim için rüya gibi bir şey. Teknik olarak detaya girmek istemiyorum ama birbirimize uyum sağlayacağımızı düşünüyorum"