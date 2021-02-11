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SON DAKİKA! PFDK 'ye verilen cezaları açıkladı

Son dakika haberi: TFF, derbide yaşanan olaylar sebebiyle 'ye verilen cezaları açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe - maçında Fenerbahçe taraftarlarının ve mensuplarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de 24 bin TL olmak üzere toplamda 96 bin TL para cezası verdi Ayrıca kurul, Selçuk Şahin'e de akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 19:14 Son Güncelleme: 11.2.2021 19:28 ABONE OL
SON DAKİKA! PFDK Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıkladı

PFDK, geçen hafta oynanan ve olaylı başlayan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıkladı. Gelen son dakika haberine göre PFDK'nın aldığı kararlar şöyle: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.02.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü FRANCESCO FARIOLI'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR

RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE

YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi DENİZ KODAL'ın, 07.02.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FRAPORT TAV

ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

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SON DAKİKA! PFDK Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıkladı
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