SON DAKİKA! PFDK Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıkladı

PFDK, geçen hafta oynanan ve olaylı başlayan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıkladı. Gelen son dakika haberine göre PFDK'nın aldığı kararlar şöyle: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) cezalandırılmasına, karar verilmiştir."