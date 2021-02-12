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- (Canlı Anlatım)

'de 25. haftasının açılış maçında , 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Çaykur Rizespor - maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.2.2021 18:56 Son Güncelleme: 12.2.2021 20:06 ABONE OL
Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor Canlı Anlatım

Süper Lig'de 25. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Bu maç öncesi Çaykur Rizespor'un 26, BB Erzurumspor'un ise 22 puanı bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - BB ERZURUMSPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Djokovic, Donsah, Baiano, Michalak, Samudio, Skoda

Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Novikovas, Aatıf, Ricardo Gomes.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, Da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

38. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor (Canlı Anlatım)
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