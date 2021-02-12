Galatasaraylı Marcao isyan etti: Eşi Pan Teixeira gözyaşlarını tutamadı!

Galatasaray'ın kupada Alanyaspor'a 3-2 yenilmesinin ardından sosyal medyada yaşananlar Galatasaraylı Marcao'yu isyan ettirdi. Yenilginin ardından sosyal medyada kötü performansı nedeniyle Marcao'ya küfürler edildiği ifade edildi. Küfürlerin ardından Marcao'nun eşi Pan Teixeira ise gözyaşlarını tutamadı. Eşinin gözyaşların sonrası Marcao ise isyan etti.
MARCAO, EŞİ PAN TEİXEİRA'YI EVDE EŞİNİ AĞLARKEN BULDU
Takvim'in haberine göre, Marcao'nun evde eşi Pan Teixeira'yı ağlayarak görmesinden sonra yönetime durumu bildirerek isyan etti. Olay sonrası öfkelenen Marcao, idari menajer Mert Çetin'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dediği ortaya çıktı.
OLAYI ÖĞRENEN FATİH TERİM MARCAO'YU GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Çetin şok gelişmeyi hemen Fatih Terim'e bildirdi. Terim telefonla görüntülü görüştüğü Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Mert Çetin de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.
YÖNETİM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin, Marcao ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.