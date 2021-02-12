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Galatasaraylı Marcao isyan etti: Eşi gözyaşlarını tutamadı!

Galatasaray'da Marcao isyan etti. Çarşamba günü Alanyaspor'a yenilen ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da Marcao krizi yaşandı. Yenilginin ardından sosyal medyadan bir grup fanatik taraftarın küfürleri sonrası Marcao'nun eşi gözyaşlarını tutamadı. Eve geldikten sorna eşini ağlarken gören Marcao idari menajer 'i aradı ve "Eşim buradan gitmek istiyor, bıktık artık" dediği ortaya çıktı. Yaşanan bu olay sonrası Fatih Terim, Marcao'yu görüntülü arayarak sakinleşmesini söyledi ve idari menajer de Mert Çetin, Marcao'nun evinde giderek oyuncuyla görüştü.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 12:05 Son Güncelleme: 12.2.2021 12:29 ABONE OL
Galatasaraylı Marcao isyan etti: Eşi Pan Teixeira gözyaşlarını tutamadı!

Galatasaray'ın kupada Alanyaspor'a 3-2 yenilmesinin ardından sosyal medyada yaşananlar Galatasaraylı Marcao'yu isyan ettirdi. Yenilginin ardından sosyal medyada kötü performansı nedeniyle Marcao'ya küfürler edildiği ifade edildi. Küfürlerin ardından Marcao'nun eşi Pan Teixeira ise gözyaşlarını tutamadı. Eşinin gözyaşların sonrası Marcao ise isyan etti.

MARCAO, EŞİ PAN TEİXEİRA'YI EVDE EŞİNİ AĞLARKEN BULDU

Takvim'in haberine göre, Marcao'nun evde eşi Pan Teixeira'yı ağlayarak görmesinden sonra yönetime durumu bildirerek isyan etti. Olay sonrası öfkelenen Marcao, idari menajer Mert Çetin'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dediği ortaya çıktı.

OLAYI ÖĞRENEN FATİH TERİM MARCAO'YU GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Çetin şok gelişmeyi hemen Fatih Terim'e bildirdi. Terim telefonla görüntülü görüştüğü Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Mert Çetin de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.

YÖNETİM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin, Marcao ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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Galatasaraylı Marcao isyan etti: Eşi Pan Teixeira gözyaşlarını tutamadı!
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