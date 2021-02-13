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Son dakika: Karagümrük karşısında çıkış arıyor! ilk 11'de... (Canlı Anlatım)

, Karagümrük deplasmanında üç puan arıyor. Son lig maçında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki kritik maçı kazanıp tekrar yükselişe geçmek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 17:46 Son Güncelleme: 13.2.2021 19:17 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Karagümrük karşısında çıkış arıyor! Mesut Özil ilk 11'de... Canlı Anlatım

Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mesut Özil, Osayi, Thiam

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak.

Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Karagümrük'te kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay ve Emiliano Viviano, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe Karagümrük karşısında çıkış arıyor! Mesut Özil ilk 11'de... (Canlı Anlatım)
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