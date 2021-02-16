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Son dakika: Leipzig - Liverpool maçında 11'ler belli oldu! ...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, Macaristan'da Leipzig'e konuk olacak. Maç öncesi iki takımında 11'leri belli oldu. İngiliz ekibinde milli futbolcu , karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 22:06 Son Güncelleme: 16.2.2021 22:15 ABONE OL
Son dakika: Leipzig - Liverpool maçında 11'ler belli oldu! Ozan Kabak...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, Macaristan'da Leipzig'e konuk olacak. Maç öncesi iki takımında 11'leri belli oldu. İngiliz ekibinde milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de çıkacak. 23.00'te başlayacak maç, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, Olmo, Sabitzer

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Thiago, Mane, Salah, Firmino

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la ilk maçına çıkacak olan Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk maçına ise Premier Lig'de Lecester City karşısında çıkmıştı. Ozan Leicester maçında 90 dakika sahada kaldı.

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Son dakika: Leipzig - Liverpool maçında 11'ler belli oldu! Ozan Kabak...
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