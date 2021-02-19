Eskişehirspor 377 gün sonra ilk kez galibiyet aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 377 gün aradan sonra ilk kez galibiyetle tanıştı. Evinde Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla yenen Eskişehirspor galibiyet hasretine son verdi. Maç sonrası takımda büyük coşku yaşandı. Eskişehirspor, son olarak geçen sezonun 21'nci haftasında Altınordu'yu 3-0 mağlup etmişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
31. dakikada Halilovic'in ortasında altı pas üzerinde topa dokunan Pote, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
49. dakikada penaltı vuruşu kazanan Eskişehirspor'da topun başına geçen Bedirhan, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
63. dakikada Serna'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
84. dakikada Sholaja, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.
86. dakikada ceza yayından topa sert vuran Pote'nin şutunu kaleci Cengiz çeldi.