Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Borussia Dortmund derbiyi 4 golle kazandı!

derbiyi 4 golle kazandı!

Almanya Bundesliga'da , deplasmanda ’ü 4-0 yendi. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri , ve (2) kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 20.2.2021 23:42 ABONE OL
Borussia Dortmund derbiyi 4 golle kazandı!

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftasında Veltins Arena'da ligde son sırada yer alan Schalke 04'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada Jadon Sancho ve 45. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle Borussia Dortmund'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ve 79. dakikada Haaland ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1, Union Berlin deplasmanda Freiburg'u 1-0, Eintracht Frankfurt sahasında Bayern Münih'i 2-1 ve Stuttgart deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi.

Bundesliga'da 22. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika okullarda yüz yüze eğitim açıklaması: İlkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman açılacak?
MEB son dakika duyurdu: Okullar ve liseler için flaş yüz yüze eğitim kararı! 2021 İlkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak?
Son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi...
SON DAKİKA... Eskişehir'deki aile katliamında flaş detay: Tefeci izi! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi!
Sokaklarda yaşadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu son halini paylaştı!
Son dakika haberi: Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı! Eşinin paylaşımı yürekleri yaktı...
SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesinde! 20 Şubat Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika: Bahçeli'nin Suşa'da yaptıracağı okulun detayları belli oldu! Aliyev'den MHP heyetine: Gardaşımsız gitmem...
SON DAKİKA | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, yasaklar ne zaman kalkacak?
Son dakika: Fatih Terim ısrarla istemişti Fenerbahçe devreye girdi! Emre Belözoğlu transferi bitirecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Dortmund derbiyi 4 golle kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA