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, Köln'ü farklı geçti!

Almanya Bundesliga'da , sahasında Köln'ü 5-1 yendi. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri -Moting, (2) ve (2) kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 20:45 ABONE OL
Bayern Münih, Köln'ü farklı geçti!

Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında Allianz Arena'da Köln'ü konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 33. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Köln 49. dakikada Ellyes Skhiri'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Bu golden sonra toparlanan Bayern Münih, 65. dakikada Robert Lewandowski, 82. ve 86. dakikalarda Serge Gnabry ile 3 gol buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç aradan sonra galip gelen lider Bayern Münih puanını 52'ye çıkarırken Köln 21 puanda kaldı.

BORUSSİA DORTMUND 3 GOLLE 3 PUANI ALDI

Borussia Dortmund da sahasında Arminia Bielefeld'i 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un golleri 48. dakikada Mahmoud Dahoud, 58. dakikada penaltıdan Jadon Sancho ve 81. dakikada Reinier attı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 39'a çıkardı.

Düşme hattında yer alan Arminia Bielefeld'in 18 puanı bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Wolfsburg sahasında Hertha Berlin'i 2-0, Stuttgart da Schalke 04'ü 5-1 yendi.

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Bayern Münih, Köln'ü farklı geçti!
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