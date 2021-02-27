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Son dakika: 'dan flaş ofsayt yorumu! "Halis Özkahya'nın lisansını yırtarım"

'in 27. haftasında lider , sahasında 'u son maçların formda golcüsü Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı-kırmızılılar, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Galatasaray'ın Mohamed'le attığı ikinci gol, gecenin en çok konuşulan olayı oldu. A Spor'da devre arasında karşılaşmayı değerlendiren , pozisyonda 'ın ofsaytta olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 23:13 Son Güncelleme: 27.2.2021 23:48 ABONE OL
Son dakika: Erman Toroğlu'dan flaş ofsayt yorumu! Halis Özkahya'nın lisansını yırtarım

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı-kırmızılılar, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Galatasaray'ın Mohamed'le attığı ikinci gol, gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Pozisyonda Arda Turan'ın ofsaytta mı, değil mi? tartışması çok konuşuldu. Usta yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, pozisyonu devre arasında A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Erman Toroğlu: "Yalnız tartışılmayacak bir olay var. Galatasaray'ın attığı ikinci gol, benim yorumuma göre net ofsayt var. Herkes bir yorum yapabilir. Uzun topta, topa Arda hareketleniyor. Hareketlenince rakip defans nasıl olsa ofsayt diyor. Defans duruyor. Arda da hareketlenince son anda vazgeçip duruyor. Arkadaşı geliyor topu alıyor ve gol yapıyor."

"Ofsayttaki bir oyuncu 1 pozisyonun içine girmeyeceksin. 2 pozisyonla alakalı olmadığını ispat edeceksin. Sırtını döneceksin pozisyonla alakam olmadığını söyleyeceksin. Duracaksın, hiç hareket etmeyeceksin. Rakibi aldatıyorsun, kendine ve takımına avantaj sağlıyorsun. Rakip defansı oyundan düşürüyorsun ve arkadaşın gelip gol atıyor."

"HALİS ÖZKAHYA'NIN LİSANSINI HEMEN YIRTARIM"

"Şimdi burada hakem atlayabilir, yardımcı hakem de atlayabilir. VAR hakemi Halis Özkahya karar verdi. Dedi ki hakeme; "golü ver." Gol, ofsayt değil dedi. Ben yetkili olsam, o Halis Özkahya'nın lisansını hemen yırtarım."

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Son dakika: Erman Toroğlu'dan flaş ofsayt yorumu! "Halis Özkahya'nın lisansını yırtarım"
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