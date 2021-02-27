Son dakika: Erman Toroğlu'dan flaş ofsayt yorumu! "Halis Özkahya'nın lisansını yırtarım"

Erman Toroğlu: "Yalnız tartışılmayacak bir olay var. Galatasaray'ın attığı ikinci gol, benim yorumuma göre net ofsayt var. Herkes bir yorum yapabilir. Uzun topta, topa Arda hareketleniyor. Hareketlenince rakip defans nasıl olsa ofsayt diyor. Defans duruyor. Arda da hareketlenince son anda vazgeçip duruyor. Arkadaşı geliyor topu alıyor ve gol yapıyor."