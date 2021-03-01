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'dan dikkat çeken istatistik! 7 kez şampiyon...

'de müthiş bir seri yakalayan , çıktığı son 8 maçı kazanarak liderliğini sürdürdü. 'in öğrencileri sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, , Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor'u yenerek 57 puanla zirvede yer aldı. Cimbom'un bu seri galibiyetlerinden sonra dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. Mart ayına puan tablosunun en üstünde giren sarı-kırmızılılar, daha önce 7 kez benzer senaryo yaşadı ve hepsinde de ligi şampiyon olarak tamamladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.3.2021 09:10 Son Güncelleme: 1.3.2021 09:42 ABONE OL
Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 7 kez şampiyon...

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçı kazanarak müthiş bir grafik çizen Galatasaray, zirveyi de kimseye kaptırmadı. 57 puanla, 1 maçı eksik olan ezeli rakibi Beşiktaş'ın önünde liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılılar şampiyonluğun da en büyük adayı konumunda. Mart ayına lider olarak giren Aslan, buna benzer sezonlarda mutlu sona ulaşan taraf olmayı başarmıştı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde mart ayına lider girdiği daha önceki 7 sezonu da şampiyon olarak tamamladı.

1996-2000 arası üst üste 4 senede, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında mart ayına zirvede başlayan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında ligin bitiminde mutlu sona ulaşmasını bildi.

Erzurumspor'u yenerek Beşiktaş'la arasındaki 3 puanlık farkı koruyan Fatih Terim'in takımı, Ankaragücü deplasmanında galibiyet serisini 9 maça çıkarmaya çalışacak.

Öte yandan bu sezon kalesinde sadece 19 gol gören ve 13 maçı gol yemeden kapatan sarı-kırmızılılarda teknik heyet, şampiyonluğun anahtarı olarak da savunmayı görüyor ve geri dörtlü ile sık sık toplantılar yapıyor.

Transferi yüzünden 3 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa ve Alanyaspor'un ardından Erzurum karşısında da yoktu. Cezadan önce sakatlığı yüzünden takımını yalnız bırakan 24 yaşındaki oyuncunun forma hasreti A.Gücü deplasmanında bitecek. Oğulcan, Ankara'ya götürülecek ve kulübede oturacak.

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Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 7 kez şampiyon...
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