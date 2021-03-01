SABAH.COM.TR Dış Haberler - Galatasaray, Mostafa Mohamed transferi sonrası gözünü bir kez daha Mısır Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in peşine düştü.
Mısır'da yayın yapan Cairo24 sitesinin haberine göre; Galatasaray, Dieng için Mısır ekibine 5 milyon Euro'luk teklif sundu. Haberde Galatasaray scout ekibinin Dieng'i izlediği ve oyuncunun performansından çok etkilendiği de vurgulandı.
ALIOU DIENG KİMDİR?
Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan Aliou Dieng, 2018 yılında 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer olmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon Euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.