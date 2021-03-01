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Son dakika: 'dan 'de oynayan için 5 milyon Euro'luk teklif

transferi sonrası gözünü Mısır Ligi'ne çeviren , forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu 'in peşine düştü. Mısır basını, Galatasaray'ın Dieng için 5 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:09 Son Güncelleme: 1.3.2021 11:12 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Al Ahly'de oynayan Aliou Dieng için 5 milyon Euro'luk teklif

SABAH.COM.TR Dış Haberler - Galatasaray, Mostafa Mohamed transferi sonrası gözünü bir kez daha Mısır Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in peşine düştü.

Mısır'da yayın yapan Cairo24 sitesinin haberine göre; Galatasaray, Dieng için Mısır ekibine 5 milyon Euro'luk teklif sundu. Haberde Galatasaray scout ekibinin Dieng'i izlediği ve oyuncunun performansından çok etkilendiği de vurgulandı.

ALIOU DIENG KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan Aliou Dieng, 2018 yılında 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer olmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon Euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.

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Son dakika: Galatasaray'dan Al Ahly'de oynayan Aliou Dieng için 5 milyon Euro'luk teklif
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