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'ten geri dönüş sinyali!

2017-18 sezonunda forması giyen ve gol krallığı yaşayan 'ten geri dönüş sinyali veren bir paylaşım geldi. Bafetimbi Gomis, forma hediye ettiği iş insanı Zorbey Erkoçkar’ın fotoğrafının altına, “Bu hikaye burada bitmedi. Bir gün geri döneceğim” yorumunu yaptı. İşte o paylaşım.

İHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 19:34 Son Güncelleme: 2.3.2021 20:48 ABONE OL
Bafetimbi Gomis'ten geri dönüş sinyali!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Bafétimbi Gomis, iş insanı Zorbey Erkoçkar'a sarı-kırmızılı forma hediye etti. Zorbey Erkoçkar ise o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına ise, "Bu hikaye burada bitmedi, bir gün geri döneceğim" yorumunda bulundu.

YÖNETİME GÖNDERME YAPTI

35 yaşındaki oyuncunun yorumu ise okuyanları heyecanlandırdı. Fotoğrafın altına binlerce taraftar yorum yaptı. Tecrübeli oyuncuyu kulübün parçası olarak görmek istediklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime de gönderme yaptı.

Gomis'in yerinin kendilerinde çok farklı olduğunu ifade eden Erkoçkar, "Gerek golleri, gerek insanlığı ile çok sevdik. Güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisi bana forma hediye etmişti. Ben de o anları aylar sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Yorumu görünce çok heyecanlandım" dedi.

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Bafetimbi Gomis'ten geri dönüş sinyali!
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