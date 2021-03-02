Son dakika! Sergen Yalçın’dan Necip’e talimat: Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor

Yeni Malatyasporlu Acquah'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrası kart bekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakemin pozisyonu sadece faul ile geçiştirmesi üzerine Necip Uysal'a imalı bir uyarı da bulundu. Yalçın hakemin de duyacağı şekilde, "Rakip nasıl sert oynuyor görüyorsunuz. Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor sonuçta" dedi. Bu sözlerin ardından hakem Halis Özkahya ile Sergen Yalçın kısa bir konuşma yaparken maç kaldığı yerden devam etti.