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Son dakika! ’dan Necip’e talimat: Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor

Son dakika haberi... Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Malatyaspor - maçında ilk yarıda gol sesi. Kısır geçen ilk yarıda çok net pozisyonları yaşanmadı. Maç içinde 'ın Necip'e söylediği sözler ilk yarıya damga vurdu. Sergen Yalçın Necip'e "Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor" dedi. İşte o anların detayları...

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Giriş Tarihi: 2.3.2021 19:55 Son Güncelleme: 2.3.2021 20:16 ABONE OL
Son dakika! Sergen Yalçın’dan Necip’e talimat: Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor

Yeni Malatyasporlu Acquah'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrası kart bekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakemin pozisyonu sadece faul ile geçiştirmesi üzerine Necip Uysal'a imalı bir uyarı da bulundu. Yalçın hakemin de duyacağı şekilde, "Rakip nasıl sert oynuyor görüyorsunuz. Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor sonuçta" dedi. Bu sözlerin ardından hakem Halis Özkahya ile Sergen Yalçın kısa bir konuşma yaparken maç kaldığı yerden devam etti.

Süper Lig'in 28. Hafta maçında karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor - Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş zirve mücadelesi için sahada... Beşiktaş'ta kaleci Ersin rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı ve yerine kalede Utku forma giyiyor. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na serum takviyesi yapıldığı ifade edildi. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

İlk yarıda Beşiktaş'ın sadece bir isabetli şutu var. Yeni Malatyaspor ise Mustafa çok net bir pozisyon yakaladı ama kaleci Utku gole izin vermedi.

ERSİN'E SERUM DA ÇARE OLMADI

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı rahatsızlık sebebiyle yedek kulübesinde oturdu. Önceki gün antrenmanda "Kendimi iyi hissetmiyorum, başım dönüyor" diyen 20 yaşındaki kaleci idmanı yarıda bıraktı.

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Son dakika! Sergen Yalçın’dan Necip’e talimat: Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor
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