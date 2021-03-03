Fırtına deplasman serisine devam etmek istiyor!

"İSİMLER DEĞİŞİYOR AMA ANLAYIŞ DEĞİŞMİYOR"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Fenerbahçe yenilgisine üzüldüklerini ancak hakemin skora etki ettiğini söyledi. Güven, "Futbol, milyonlarca insanın takip ettiği, milyarlarca lira paranın döndüğü bir endüstri. Siz burayı doğru ve adaletli yöneterek marka değerine değer katmak zorundasınız. İsimler değişiyor ama anlayış değişmiyor" dedi ve şöyle devam etti: "Ama her maç hakemleri konuşarak, kararları tartışarak bunu başaramayız. O yüzden bütün futbol paydaşları bir araya gelerek yeni bir futbol anayasası yazmalı ve futbolumuza yeni bir vizyon getirmeliyiz. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya da güvenimiz tam."