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Son dakika: 'da kırmızı kart şoku! Hakeme büyük tepki!

Son dakika haberi: 'a Ankaragücü maçında bir şok daha! Maçı 2-1 kaybeden Galatasaray'da 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kart kararı sonrası Galatasaray yedek kulübesi ayağa kalktı ve hakeme büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 21:16 Son Güncelleme: 3.3.2021 21:16 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da kırmızı kart şoku! Hakeme büyük tepki!

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü-Galatasaray maçında Ankaragücü Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. İkinci golün şokunu atlatamayan Galatasaray'a bir şok da Mostafa Mohamed'den geldi. Mısırlı futbolcu maçın 57. dakikasında direk kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kart kararı sonrası Galatasaray yedek kulübesi ayağa kalktı ve hakeme büyük tepki gösterdi. Yapılan itirazlar sonrası kulübede bulunan Ümit Davala sarı kart gördü.

MAÇ SONRASI ARDA TURAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Arda Turan: Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Bize gelince üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Başka bir yargı sistemi var. Rize'de ilk hafta rakibimize dirsek gelince penaltı Donk'a Kadıköy'de dirsek atınca penaltı değil.

Arda Turan: Onyekuru'ya yapılan Alanya'da penaltı değil. Diagne topa vuruyor 'Ardacım tehlikeli değil.' diyor. Galatasaray, her zaman hakkını savunur. Biz yetmezsek çıkar Fatih Terim hakkımızı savunur.

MAÇ SONUCU

Ankaragücü: 2

Galatasaray: 0

GOL: 45' İbrahim Akdağ (PEN), 55' Lobjanizde, 90' Kerem

KIRMIZI KART: 57' MOSTAFA MOHAMED

Galatasaray'da bu sezon görev alan 3 forvet oyuncusu da Mbaye Diagne, Falcao ve Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü. Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig kariyerinde Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.

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Son dakika: Galatasaray'da kırmızı kart şoku! Hakeme büyük tepki!
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