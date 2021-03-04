Ahmet Ağaoğlu'ndan sert eleştiri: "MHK'nın değil sistemin değişmesi lazım"

"Konuşmakla bir şeyler değişmiyor maalesef. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam" dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Meydan muharebesi değil burası. Ben göreve geleli 3 yıl olacak neredeyse. 4 MHK değişti ama değişen hiçbir şey yok ortada.