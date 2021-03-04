Ahmet Ağaoğlu'ndan sert eleştiri: "MHK'nın değil sistemin değişmesi lazım"

Süper Lig'de 28. hafta mesaisi sürüyor. Son haftaların formda takımı Trabzonspor, geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe yenilgisinin ardından tekrar galibiyetle tanıştı. Bir başka İstanbul ekibi olan Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden bordo-mavili takım, puanını 51'e yükseltmeyi başardı.
Maç sonunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hakem kararlarına ve MHK sistemine sert eleştirileri oldu.
Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"FIFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ"
"TFF'yi bağımsız olmadığı sebebiyle hazırladığımız dosyayla Pazartesi günü FIFA'ya şikayet edeceğiz."
"Konuşmakla bir şeyler değişmiyor maalesef. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam" dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Meydan muharebesi değil burası. Ben göreve geleli 3 yıl olacak neredeyse. 4 MHK değişti ama değişen hiçbir şey yok ortada.
Sıkıntılar aynı, problemler aynı bunlar hatta artarak devam ediyor. Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü değil mi dün? 3 gün önce Fenerbahçe maçında neden kart göstermedin diyor o ifade bizlere...
Bizim maçta bariz hata yapan 3 hakemi birden, yürüyün arkanızdayız gibi tekrar maça atarsanız, dün Galatasaray maçında yaşananları da görürsünüz, bunları tüm Türkiye gördü. MHK'nın değil sistemin değişmesi lazım. Bu ülke 30 yıl hakemleri tartışıyorsa demek ki sistemde bir sıkıntı var.
Arıza motorda. Siz durmadan tekerlek değişiyorsunuz. Buradaki sıkıntı şu, özellikle bizim maçtan itibaren değerlendirecek olursak, üç hakeme de görev verildi. MHK, çok güzel maç yönettiniz mesajını verdi. Allah'ın adaleti gecikmiyor, üç gün sonra tecelli etti."