Trabzonspor'un yeni yıldızı Anastasios Bakasetas, Kasımpaşa maçında da bordo-mavili takıma 3 puan getiren isim olurken, bir kez daha 'İyi ki alınmış' dedirtti. 27 yaşındaki oyuncunun dikkat çeken rakamlarından bazıları şöyle:



- Bu sezon resmi maçlarda 13 gole ulaştı, 1 gol daha atarsa geçen sezon 43 karşılaşmada attığı gol sayısına ulaşacak.



- Kariyeri boyunca bir sezonda en fazla 14 gol atabilen Bakasetas, 2 golle kariyer rekorunu kıracak.



- Trabzonspor ile 4 maçta gol bulan oyuncu, 3 karşılaşmada direkt galibiyet golü ile 6 puan getirdi.



- Devre arasında 3 milyon Euro'ya alındı. Attığı goller ile şimdiden 4.5 milyon TL kazandırdı.



- 2021 yılında durmak bilmeyen Yunan maestro, 12 maçta 7 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.