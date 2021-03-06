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Son dakika: 'da şimdi moda Bakasetas

Yunan yıldız , ara transferde geldiği ’da kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor. Trabzonspor ile 4 maçta gol bulan oyuncu, 3 karşılaşmada direkt galibiyet golü ile 6 puan getirdi.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 6.3.2021 11:36 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da şimdi moda Bakasetas

Trabzonspor'un yeni yıldızı Anastasios Bakasetas, Kasımpaşa maçında da bordo-mavili takıma 3 puan getiren isim olurken, bir kez daha 'İyi ki alınmış' dedirtti. 27 yaşındaki oyuncunun dikkat çeken rakamlarından bazıları şöyle:

- Bu sezon resmi maçlarda 13 gole ulaştı, 1 gol daha atarsa geçen sezon 43 karşılaşmada attığı gol sayısına ulaşacak.

- Kariyeri boyunca bir sezonda en fazla 14 gol atabilen Bakasetas, 2 golle kariyer rekorunu kıracak.

- Trabzonspor ile 4 maçta gol bulan oyuncu, 3 karşılaşmada direkt galibiyet golü ile 6 puan getirdi.

- Devre arasında 3 milyon Euro'ya alındı. Attığı goller ile şimdiden 4.5 milyon TL kazandırdı.

- 2021 yılında durmak bilmeyen Yunan maestro, 12 maçta 7 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

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Son dakika: Trabzonspor'da şimdi moda Bakasetas
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