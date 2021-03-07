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Son dakika: affedilecek mi? Yönetimin tek şarkı var!

Son dakika..., Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor mücadelesi öncesinde kadro dışı bırakılan 'in son durumu merak ediliyor. Yönetim ile teknik direktör , milli sol bekin geleceğini görüştü ve oyuncunun özür dilemesi durumunda affedilmesine karar verildi. Caner Erkin'in de öz eleştiri yaptığı ve Bulut'tan özür dileyerek takıma döneceği ifade ediliyor.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 7.3.2021 08:31 Son Güncelleme: 7.3.2021 08:34 ABONE OL
Son dakika: Caner Erkin affedilecek mi? Yönetimin tek şarkı var!

Son dakika.... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak. Tecrübeli sol bek, Göztepe maçında teknik direktöre yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve Trabzon'a götürülmemişti.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI!

Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Çalışmalarını bireysel sürdüren tecrübeli yıldızdan öz eleştiri yapması istendi. Konyaspor maçının ardından nihai kararın verileceği öğrenildi.

Caner Erkin'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve Erol Bulut'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında. Deneyimli oyuncunun özür dilemesi halinde yeniden takıma katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak. 32 yaşındaki futbolcunun yarın Konyaspor maçında da görev almayacağı, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.

SAMBACI FORMA BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'dan güzel haberler var. Tecrübeli oyuncunun fiziksel olarak büyük bir eksiğinin kalmadığı, Konyaspor maçında 11 oynayacak seviyede kondisyona sahip olduğu kaydedildi. Luiz Gustavo ile ilgili son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bulut, takımın ihtiyacına göre Brezilyalı'yı 11'e koyup koymamaya karar verecek. Samandıra'dan gelen bilgiler sambacının 11 oynayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü yönünde.

İRFAN CAN İLK KEZ 11 BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11 başlayacak. Yarınki kritik Konyaspor karşılaşmasında orta alanda Pelkas ve Gustavo veya Sosa ile üçlü oluşturacak olan İrfan Can, kritik maçta hücum oyuncularına pozisyon hazırlayan isim olacak.

FENERBAHÇE'DEN 9 ŞAMPİYONLUK İÇİN BAŞVURU

Fenerbahçe, 1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğu için TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "9 şampiyonluğumuzun 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza eklenerek toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz. Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye bir imkan sunmuştur. Birçok Türk futbol efsanesinin haklarını koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÜRCAN BİLGİÇ: GUSTAVO İLE İRFAN CAN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

İrfan Can Kahveci sakatlığı geçtikten hemen sonra, yarım saat görev almasına rağmen ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispat etti. Ligi, rakipleri ve Fenerbahçe'yi iyi biliyor. Çözüm yeteneği var. Adam da eksiltiyor. Gustavo'nun da dönmesiyle birlikte bu ikili Fenerbahçe'nin oyununda çok şeyleri değiştirecek. Mesut Özil ile yan yana oynayamayacak olması büyük şanssızlık. Ama tam Fenerbahçe'nin aradığı kan ve ilk 11 oynamayı hak ediyor.

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Son dakika: Caner Erkin affedilecek mi? Yönetimin tek şarkı var!
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