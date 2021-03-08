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Beşiktaş'ta idmana katılmadı!

Beşiktaş, 'in 30'uncu haftasında, 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah başladı. Kemik ödemi geçmeyen golcü oyuncu idmana katılmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 15:16 ABONE OL
Beşiktaş'ta Cenk Tosun idmana katılmadı!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular, koşu, stretching ve 5'e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılarda kemik ödemi geçmeyen golcü Cenk Tosun idmana katılmadı. Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun idmana katılmadı!
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