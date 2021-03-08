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Son dakika: 'da sakatlandı

Kulübü, maçının ardından 'un sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Haberde Ryan Donk’un tedavisine başlandığı da vurgulandı.

Giriş Tarihi: 8.3.2021 15:00 Son Güncelleme: 8.3.2021 15:24 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

DONK'UN SAĞ AYAK BİLEĞİ İÇ YAN BAĞLARINDA KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı.

Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti. Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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Son dakika: Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı
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